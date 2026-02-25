Unión Santiago y Sarmiento de La Banda sumaron minutos de fútbol con un amistoso

El encuentro se disputó en el Roberto “Tito” Molinari. El único tanto fue convertido por Facundo Pérez.

En su primer ensayo formal de cara a la nueva temporada, la Primera División de Unión Santiago comenzó a entusiasmar con una propuesta intensa y dinámica. En el estadio Roberto Molinari derrotó 1-0 a Sarmiento de La Banda, que se prepara para disputar el Torneo Federal A. El único tanto de la jornada fue convertido por Facundo Pérez.

El equipo local mostró un fútbol vertical y agresivo, pese a estar apenas en la segunda semana de entrenamientos. La intensidad fue uno de los puntos altos del Tricolor, que generó varias situaciones y supo sostener la ventaja en un partido dinámico y disputado.

Uno de los momentos clave del encuentro fue el penal que el arquero Ángel Leal le atajó al delantero visitante Enzo Gutiérrez, acción que sostuvo el resultado y reforzó la confianza del equipo. La solidez defensiva y el compromiso colectivo fueron aspectos destacados en este primer compromiso amistoso.

El partido fue arbitrado por Brian Morales, quien estuvo acompañado por Daniel Juárez y Nicolás Tévez como asistentes. Unión Santiago dio el primer paso en su preparación con una victoria que alimenta la ilusión de cara a lo que viene.