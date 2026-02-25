El Gobierno pagará US$33 millones a EE.UU. para capacitar pilotos de los F-16

1. El Gobierno compró seis aviones de caza F-16 A/B Fighting Falcon que partieron desde Vojens, Dinamarca, el 28 de noviembre y llegaron en diciembre a la Argentina, después de realizar escalas en Zaragoza y en las Islas Canarias.
2. La inversión forma parte del proceso de modernización integral del Sistema de Defensa.
3. Estas aeronaves de combate, cuatro plazas y dos monoplazas, son parte del lote de 24 aviones comprados a Dinamarca, equipados con un sistema de armas provisto por los Estados Unidos. Según informó el Gobierno el costo total de las adquisiciones es de US$650 millones.
4. Entre las cualidades que se difundieron para las aeronaves se encuentran “la supresión de defensas aéreas enemigas, el ataque marítimo, la interdicción aérea, apoyo aéreo cercano y la designación dinámica de objetivos”, aunque también se podrán contar para “misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento no tradicionales”.
5. Desde Defensa destacaron: “Esta es la Argentina grande que estamos construyendo, con capacidad supersónica para defender nuestro cielo”.
6. Los F-16 Fighting Falcon son aviones de combate multifuncionales diseñados por la compañía estadounidense General Dynamics en la década de 1970, fueron una pieza fundamental en la aeronáutica militar desde su entrada en servicio en 1978.
7. Estos aviones no solo sirvieron a la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, sino también a numerosas fuerzas aéreas aliadas alrededor del mundo, destacándose por su versatilidad y eficiencia en costos.
8. El F-16 fue concebido como un avión compacto que ofrece una excelente maniobrabilidad y un rendimiento sobresaliente en combate aéreo. Su diseño incluye un único motor que proporciona un empuje considerable, que le permite volar al ras del suelo y superar la velocidad del sonido.