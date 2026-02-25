Marcelo Gallardo pidió no ser homenajeado en su despedida de River

El Muñeco dirigirá su último partido ante Banfield en el Monumental y solicitó que no haya reconocimientos oficiales.

Mientras el Mundo River se prepara para la despedida de Marcelo Gallardo, el entrenador sorprendió con un pedido especial: no quiere homenajes, plaquetas ni menciones oficiales en su último partido al frente de River Plate. El encuentro será este jueves ante Banfield en el Estadio Monumental.

La decisión llega después de que el DT anunciara que dará un paso al costado tras un segundo ciclo marcado por resultados adversos. La derrota ante Vélez Sarsfield en el José Amalfitani, la tercera consecutiva en el Torneo Apertura, terminó de inclinar la balanza en un semestre que no cumplió con las expectativas.

“Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente, por su amor incondicional durante todos estos años incluso en los momentos más delicados”, expresó el Muñeco en el video en el que comunicó su salida. El entrenador dedicó su mensaje a los hinchas y dejó en claro que prefiere un cierre sobrio, sin actos protocolares.

Más allá de su postura, todo indica que será el público el que le brinde el reconocimiento desde las tribunas. Gallardo ya dirigió su última práctica en River Camp y este miércoles comandará el entrenamiento en el Monumental antes de confirmar la lista de convocados para enfrentar al Taladro, en lo que será su última función al frente del Millonario.