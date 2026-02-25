Baja de imputabilidad y reforma laboral: Tomás Figueroa defendió los proyectos del oficialismo

El presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero aseguró que las iniciativas “no vulneran derechos adquiridos” y apuntan a “rescatar a los menores antes de que se perfeccionen en el delito”.

En diálogo con Noticiero 7, Tomás Figueroa, presidente de La Libertad Avanza en Santiago del Estero, se refirió al avance parlamentario de la reforma laboral impulsada por el oficialismo y al proyecto para bajar la edad de imputabilidad.

Respecto a la reforma laboral, sostuvo que “seguramente se va a tratar el próximo viernes, va a pasar al Senado, y va a ser promulgada el lunes o martes de la próxima semana”. En ese sentido, afirmó que “no hay consenso ni disconformidad en cuanto a los artículos que ha modificado la Cámara Baja” y se mostró “muy satisfecho”, al considerar que se trata de “una ley superadora, proyectada básicamente para proteger a los trabajadores”.

Figueroa remarcó que “hay un 50% de los trabajadores excluidos de la formalidad”, lo que implica —según explicó— quedar fuera de la cobertura de riesgos de trabajo, la seguridad social y las obras sociales. “Se los quiere llevar nuevamente a la formalidad”, indicó, y agregó que otro de los ejes centrales es “darle certeza jurídica a las contrataciones”.

Frente a las críticas, desmintió cambios en derechos laborales adquiridos: “Se ha dicho que la jornada se lleva de 8 a 12 horas, lo cual es totalmente mentira. La indemnización se mantiene en un sueldo por año de antigüedad y se respetan las vacaciones según la antigüedad”. Además, enfatizó que la norma establece expresamente que “no se vulnera ningún derecho adquirido de forma contundente”.

También cuestionó a sectores de la oposición: “Muchos legisladores que critican la ley no la han leído. Lo he visto en bambalinas: sus asesores les daban un speech y literalmente no habían leído la ley”.

En relación con la posibilidad de medidas de fuerza por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), fue crítico: “Las centrales obreras han quedado desdibujadas porque no han defendido a los trabajadores. El 50% está fuera de la formalidad y han perdido puestos de trabajo”. Y añadió: “Están más en sus problemas comerciales que en defender el día a día de cada trabajador”.

Baja de imputabilidad

Figueroa también abordó el proyecto para reducir la edad de imputabilidad. Explicó que inicialmente se planteó en 13 años, pero que “se ha consensuado que sea a los 14, para coincidir con legislaciones extranjeras y pactos internacionales de derechos humanos de los que Argentina es parte”.

“El objetivo es tomar al menor antes de que se perfeccione en el delito, con un sistema distinto al carcelario común. La intención es rescatarlo, recuperarlo y evitar que sea cooptado por el narcotráfico o bandas delictivas”, expresó.

En esa línea, aseguró que “un chico de 14 años tiene plena conciencia de que un acto es malo” y que la ley busca intervenir de manera temprana ante fenómenos como robos piraña o el uso de armas por parte de menores. “Hemos tenido testimonios de madres que denuncian a sus propios hijos porque no los pueden controlar. Esta es la sana intención de la ley”, afirmó.

Finalmente, se mostró optimista sobre el panorama legislativo: “Va a ser positivo, sin duda”. Adelantó además que el oficialismo trabaja en una futura reforma tributaria que buscará “bajar un 30% del costo total de cada producto o servicio”, mediante una ley convenio que requerirá la adhesión de provincias y municipios.

“En Santiago del Estero va a sobrar trabajo. La ganadería tiene un potencial inconmensurable y el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur abre un desarrollo agrícola incomparable a lo que hemos vivido hasta ahora”, concluyó.