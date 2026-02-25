Gran Hermano: murió el padre de una jugadora a dos días de su ingreso y ella abandonó la casa

Se trata de Daniela De Lucía, quien ingresó el lunes a la casa de Generación Dorada. La producción del reality definía el protocolo para informarle la noticia con acompañamiento psicológico.

Hoy 15:13

A dos días del comienzo de Gran Hermano: Generación Dorada (Telefe), trascendió una noticia que afecta directamente a una de las nuevas participantes: falleció el padre de Daniela De Lucía, coach motivacional, que ingresó a la casa el pasado lunes.

La noticia fue confirmada este miércoles al mediodía. La producción del reality, luego de deliberarlo con un equipo de profesionales, se lo informó a la jugadora, con psicólogo de por medio, para que ella pueda tomar una determinación.

Finalmente, Daniela decidió abandonar la casa para ir a despedir los restos de su padre.

Luego, en un comunicado oficial que lanzaron desde la cuenta oficial de Gran Hermano, confirmaron que tratarán el tema en la gala nocturna de Gran Hermano que conduce Santiago del Moro.

La poco información que trascendió desde el canal ubicado en el barrio de Martínez es que el padre de la participante falleció este miércoles, tras pelear durante un tiempo contra una dura enfermedad

"Lamentamos profundamente informar que el papá de la participante Daniela De Lucía falleció este miércoles, luego de atravesar diversos problemas de salud que habían motivado su internación", contaron a través de un comunicado.

"Daniela fue informada de la noticia, asistida y contenida en todo momento por el equipo de psicólogos y la producción de Gran Hermano. Ella tomó la decisión de abandonar la casa para despedir los restos de su padre y acompañar a sus seres queridos", sumaron en el mensaje que publicaron en las redes sociales.

"Esta noche, en la gala, contaremos más detalles de este triste suceso que enluta a toda la familia de Gran Hermano", concluyeron.