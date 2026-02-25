El fuerte reto de Briatore a Colapinto en Drive to Survive: “El problema sos vos, tenés que mejorar”

La serie de Netflix que se estrena el 27 de febrero muestra el momento más tenso del argentino en Alpine: tras su accidente en Imola, el empresario italiano fue tajante y le exigió mejorar sin rodeos.

A horas del estreno de una nueva temporada de Drive to Survive, comenzaron a viralizarse escenas que revelan el clima puertas adentro de la Fórmula 1. Una de las más impactantes tiene como protagonista a Franco Colapinto, quien fue duramente increpado por Flavio Briatore luego de su accidente en Imola, en lo que fue su debut oficial con Alpine. El actual asesor ejecutivo de la escudería fue contundente: “Yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar”.

Según trascendió, la producción captó una charla previa a la clasificación donde el dirigente italiano le marcó al pilarense la necesidad de evitar errores. Sin embargo, en su primera salida en la Q1, Colapinto perdió el control del A525 y terminó contra el muro, en un contexto donde el monoplaza mostraba inestabilidad. El golpe generó tensión inmediata en boxes y dejó una de las secuencias más crudas de la temporada.

El intercambio fue directo y sin filtros. “Fue una cagada mía”, reconoció el argentino. Briatore respondió: “No deberías cometer esos errores”. Y remató con una frase que ya recorre el mundo del automovilismo: “Si tu cagada rompe el auto, también es una cagada mía. Yo decido qué hacer. El problema sos vos, tenés que mejorar”. La escena expone el nivel de presión interna y la exigencia constante dentro de la estructura francesa.

Para Colapinto, 2025 fue un año de evaluación permanente. Fue confirmado como titular en Alpine a mitad de calendario en reemplazo de Jack Doohan, pero sus resultados estuvieron condicionados por un auto irregular y fallas en momentos determinantes. A pesar de eso, el equipo decidió ratificarlo para 2026, donde compartirá estructura con Pierre Gasly, en una apuesta a largo plazo.

En paralelo, los primeros análisis técnicos tras los ensayos oficiales indican que Alpine dio un salto con el nuevo paquete aerodinámico. Tanto el auto del argentino como el de Gasly mostraron mejoras respecto a la temporada anterior, lo que podría meterlos en la pelea dentro de la zona media. El desafío está claro: talento hay, pero la exigencia es total.