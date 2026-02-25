Firma de comodato entre el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial

El presidente del STJ y la fiscal general suscribieron el documento, para que se reciba un equipo de rayos X en la Morgue Judicial.

Hoy 16:13

En la sede del Ministerio Público Fiscal de Capital, se realizó ayer la firma de un contrato de comodato entre el Dr. Federico López Alzogaray y la Dra. Olga Mariela Bitar de Papa, a raíz del que el Ministerio Público Fiscal (MPF) entregó al Poder Judicial, a modo de préstamo de uso, un Equipo de Rayos X Rodante, 30 MA, 90 kV, marca REMS, para ser utilizado en la Morgue Judicial.

Dicho convenio se celebró en un marco de cooperación entre ambos organismos, con el objetivo de seguir trabajando de forma articulada, para el fortalecimiento del servicio de justicia.

En tanto, hoy y en la Morgue Judicial, se efectuó la entrega del Equipo de Rayos, en presencia del Dr. López Alzogaray, la Dra. Bitar de Papa, el Dr. Horacio Alfano -médico forense- y del Dr. Horacio Heredia, a cargo del Laboratorio de Toxicología y Química Legal del MPF.

Luego, las autoridades realizaron un recorrido por las instalaciones de la Morgue, oportunidad en la que acordaron trabajar en conjunto para optimizar los espacios existentes, reacondicionar áreas específicas y reactivar los sectores que sean necesarios para mejorar la operatividad de los servicios que brindan.

Finalmente, visitaron el Laboratorio del MPF y el de Patología Forense del Poder Judicial. También dialogaron con el personal acerca de las necesidades existentes en cada organismo.