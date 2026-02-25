La Facultad de Humanidades realizó la primera reunión anual de su Consejo de Posgrado

Se llevó a cabo la primera reunión ordinaria del año del Consejo de Posgrado, un espacio clave para la planificación académica y la proyección de las carreras de especialización, maestría y doctorado.

Hoy 16:18

El encuentro reunió a autoridades y docentes responsables de las distintas propuestas de formación de posgrado, con el objetivo de abordar el estado de situación de las carreras, coordinar las gestiones administrativas y académicas, y proyectar el calendario de actividades para el ciclo lectivo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Durante la jornada se analizaron aspectos vinculados al inicio de clases, organización de cohortes, presentación de nuevas propuestas y fortalecimiento de los circuitos institucionales que sostienen el desarrollo del cuarto nivel.

La secretaria de Posgrado de la Facultad, Malvina Lobos, destacó la importancia de este primer encuentro del año como instancia de articulación y trabajo conjunto. “Estas reuniones nos permiten organizar el año académico, revisar el funcionamiento de nuestras carreras y proyectar nuevas acciones que fortalezcan el área de Posgrado. Es un espacio fundamental para consolidar el crecimiento sostenido que viene teniendo la Facultad en este nivel de formación”, señaló.

Asimismo, remarcó el compromiso del equipo de gestión en sostener y potenciar la oferta académica: “Trabajamos en línea con el proyecto institucional que conduce la Facultad, entendiendo al Posgrado como un espacio estratégico para la producción de conocimiento, la formación continua y el desarrollo profesional en nuestra región”.

En el marco del inicio de actividades, se definieron lineamientos comunes para el acompañamiento a estudiantes, la actualización de contenidos y la articulación con proyectos de investigación y extensión.

El Consejo de Posgrado funciona como ámbito de coordinación entre las distintas carreras y la Secretaría, garantizando criterios académicos comunes y fortaleciendo la calidad de las propuestas formativas.