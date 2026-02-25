En medio del colapso energético, Donald Trump autorizó la venta de combustible y gas a Cuba

El gobierno de Trump autorizará a empresas estadounidenses a revender petróleo venezolano al sector privado de Cuba.

Hoy 16:23

Estados Unidos autorizó la venta de petróleo y gas a Cuba siempre y cuando las empresas se aseguren que el combustible irá a manos de ciudadanos y empresas del sector privado. Lo anunció este miércoles el Departamento del Tesoro en Washington.

“El gas y otros productos petroleros exportados y reexportados a entidades o personas del sector privado cubano para uso personal pueden ser autorizados en virtud de la Excepción de Licencia SCP”, explica la nota explicativa del Tesoro de EE.UU.

Cuba atraviesa un virtual colapso energético después de que Donald Trump anunció un bloqueo total a la venta de combustible a la isla y amenazó con aplicar aranceles a quienes desafien esa orden.

¿Petróleo venezolano para Cuba?

La decisión se conoció después que la Casa Blanca bloqueara el suministro de crudo de Venezuela al gobierno cubano tras el ataque a ese país el 3 de enero que incluyó la captura de Nicolás Maduro. Desde entonces, Washington ejerce una fuerte presión sobre el nuevo gobierno chavista de Delcy Rodríguez y ejerce una especie de tutelaje en especial en materia energética.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro publicó una nueva guía, citada por The Miami Herald, en la que informa a las empresas estadounidenses que consideraría favorablemente las solicitudes de licencias que busquen autorización para la reventa de petróleo de origen venezolano para su uso en Cuba

“Esta política de licencias favorable está dirigida a transacciones que apoyan al pueblo cubano, incluido el sector privado cubano (por ejemplo, exportaciones para uso comercial y humanitario en Cuba)”, dijo la oficina.

El anuncio amplía las directrices emitidas por el Departamento de Comercio que autorizó las exportaciones de petróleo a Cuba para “actividades económicas del sector privado y aquellas vendidas directamente a individuos para uso personal o familiar”, sin necesidad de autorización del gobierno.

Tanto el Tesoro como el Departamento de Comercio de EE.UU. aclararon que las empresas no pueden vender el petróleo al gobierno ni al ejército cubano. Tampoco pueden comercializarlo para beneficio de hoteles administrados por el ejército cubano que figuran como propiedades prohibidas por las sanciones del Departamento de Estado, informó el periódico.

Cuba atraviesa un virtual colapso energético con apagones interminables, una escasez casi total de transporte, cortes de suministro de agua y la interrupción de servicios esenciales como el recogido de basura en las calles.