La Colonia de Vacaciones Municipal de Clodomira cerró una exitosa temporada con la asistencia de cientos de niños

La edición 2026 de la colonia tuvo un éxito rotundo, con más de 500 niños de los diferentes barrios de la ciudad y de poblaciones rurales cercanas.

Además de 40 adultos y también se destacó el espacio destinado a los chicos con necesidades especiales, quienes pudieron disfrutar y compartir distintas actividades recreativas, artísticas y de estimulación.

El intendente Daniel Ruiz participó de la jornada de cierre de la colonia, con decenas de chicos que llegaron acompañados por sus padres y hermanos desde distintos puntos para despedir con alegría las actividades de verano coordinadas por el área de Deportes de la comuna, con la participación de otras dependencias que realizaron un gran trabajo.

“Nos reconforta el alma que los niños de Clodomira y de las zonas aledañas puedan disfrutar de momentos agradables, con juegos y pileta”, dijo el jefe comunal, quien recibió numerosas muestras de afecto de los pequeños y el reconocimiento de los padres por promover este tipo de espacios que permiten a los chicos socializar, compartir e integrarse sin ningún tipo de distinción social.

De la misma manera, el jefe comunal resaltó la necesidad de contar con espacios destinados para los adultos y adultos mayores, quienes no siempre son tenidos en cuenta, pero que en Clodomira pueden ser protagonistas de diferentes propuestas y sentirse a gusto gracias a las políticas de Estado que promueven la inserción social.

Además, Ruiz destacó el trabajo realizado por el personal del municipio para que alrededor de 30 niños con necesidades especiales puedan tener acceso también a la colonia, disfrutar de la pileta, juegos y otras actividades que les permita sentirse más integrados.