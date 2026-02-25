¿Adivinan cómo terminaron? Decidieron hacer acrobacias con sus motos en la ruta

Al menos usaban cascos. Motociclistas convirtieron la vía pública en pista de acrobacias y terminó con una tensa escena.
Dos jóvenes motociclistas fueron grabados en Paraguay realizando arriesgadas acrobacias, usando la vía pública como pista de pruebas.
Un video compartido en las redes sociales muestra a los conductores equipados con cascos chocar los puños y saludar a la cámara antes de realizar sus arriesgados trucos.
Tres doritos después, uno de ellos pierde el control de su motocicleta y cae con fuerza sobre el asfalto.
