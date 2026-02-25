Ingresar
¿Adivinan cómo terminaron? Decidieron hacer acrobacias con sus motos en la ruta

Al menos usaban cascos. Motociclistas convirtieron la vía pública en pista de acrobacias y terminó con una tensa escena.

Hoy 17:14

Dos jóvenes motociclistas fueron grabados en Paraguay realizando arriesgadas acrobacias, usando la vía pública como pista de pruebas.

Un video compartido en las redes sociales muestra a los conductores equipados con cascos chocar los puños y saludar a la cámara antes de realizar sus arriesgados trucos.

Tres doritos después, uno de ellos pierde el control de su motocicleta y cae con fuerza sobre el asfalto.

