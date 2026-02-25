Bill Gates reconoció relaciones extramatrimoniales y pidió disculpas por su vínculo con Epstein

El fundador de Microsoft admitió haber mantenido relaciones con dos mujeres rusas y calificó como un “gran error” sus encuentros con el financista condenado por delitos sexuales. Las declaraciones surgieron en una reunión interna de la fundación filantrópica que encabeza.

El empresario tecnológico Bill Gates, cofundador de Microsoft, reconoció haber mantenido relaciones extramatrimoniales con dos mujeres rusas y pidió disculpas por su relación con el financista Jeffrey Epstein, durante una reunión interna con empleados de la Fundación Bill y Melinda Gates.

La información se conoció a partir de un reporte del diario estadounidense The Wall Street Journal, que accedió a detalles del encuentro. Allí, Gates calificó como un “gran error” haber pasado tiempo con Epstein y haber involucrado a miembros de su organización en reuniones con el empresario, condenado en 2008 por solicitar prostitución de una menor y luego acusado de liderar una red de tráfico sexual.

Según la grabación citada por el medio, el magnate expresó ante el personal:

“Pido disculpas a otras personas que se vieron arrastradas a esta situación por el error que cometí”.

Relaciones personales y aclaraciones

Durante el encuentro, Gates detalló que mantuvo dos relaciones extramatrimoniales: una con una jugadora rusa de bridge a quien conoció en torneos internacionales y otra con una científica nuclear con la que tuvo contacto en el marco de actividades empresariales.

El empresario sostuvo que no incurrió en ninguna conducta ilegal y aseguró que esas mujeres no estaban vinculadas a las víctimas del financista.

“No hice nada ilegal. No vi nada ilegal. Para ser claros, nunca pasé tiempo con las víctimas ni con las mujeres que lo rodeaban”, afirmó.

Reuniones con Epstein y advertencias ignoradas

Documentos difundidos previamente por el Departamento de Justicia de Estados Unidos muestran que Gates mantuvo múltiples encuentros con Epstein tras su condena en 2008. Según esos registros, las reuniones habrían estado vinculadas a posibles proyectos filantrópicos y a la expansión global del trabajo de la fundación.

En la reunión interna, Gates reconoció que comenzó a verlo en 2011 y que continuó el vínculo incluso después de que su entonces esposa, Melinda French Gates, manifestara su incomodidad en 2013.

“Saber lo que sé ahora lo hace cien veces peor”, admitió.

También indicó que el contacto se extendió hasta 2014, período en el que viajó en el avión privado del financista y se reunió con él en ciudades como Nueva York, Washington y capitales europeas, aunque aseguró que nunca pasó la noche en sus propiedades ni visitó su isla privada.

Impacto en su vida personal y en la fundación

Los vínculos con Epstein fueron señalados anteriormente como uno de los factores de tensión en el matrimonio del empresario. En mayo de 2021, Gates y Melinda French Gates anunciaron su divorcio tras 27 años juntos, al considerar que ya no podían “crecer como pareja en esta nueva etapa”.

Un vocero de la fundación confirmó que el empresario habló con franqueza ante el personal y asumió responsabilidad por sus decisiones. La organización remarcó además que nunca realizó pagos a Epstein ni lo contrató.

Creada en 2000, la Fundación Gates es una de las mayores financiadoras privadas de programas de salud global, educación y desarrollo, con iniciativas en decenas de países.