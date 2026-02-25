Se tragó a dos: se abrió un enorme agujero en el pavimento y los vehículos terminaron dañados

Los vehículos estaban detenidos esperando el paso de la luz verde, cuando el asfalto cedió debajo de ellos. No se registraron heridos.

Hoy 17:46

Dos vehículos quedaron atrapados en un socavón en el área de Aksarben - Nebraska el martes por la tarde.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El personal de emergencia respondió al incidente cerca de las calles 67 y Pacific alrededor de las 3 de la tarde. "Esto tomó a todos por sorpresa", dijo el teniente de la policía de Oakland, Dan Martin, en el lugar.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Las autoridades cerraron la calle Pacific en ambas direcciones entre las calles 66 y 69, y han advertido a los conductores que eviten la zona. El tráfico en dirección norte y sur todavía estaba permitido en la calle 67.

La policía de Nueva Orleans dijo que esperan que esas carreteras estén cerradas durante varios días. Martín advirtió que es posible que el socavón se expanda.

La policía dijo que los dos conductores pudieron salir de sus vehículos —y del socavón— antes de que llegaran los equipos de emergencia y por fortuna no se reportaron heridos.

Te recomendamos: Un socavón en pleno centro de Bangkok obligó a evacuar un hospital y edificios

Se llamó a una empresa de remolque para recuperar los vehículos: una camioneta Dodge Ram plateada y un SUV Jeep granate. Un camión de remolque de servicio pesado con una grúa en la parte trasera llegó al lugar justo después de las 5.

Alrededor de las 5:35 p.m., la camioneta fue sacada del agujero y transportada por la carretera, tocando tierra a varios metros del sumidero. Unos 10 minutos después, el Jeep también fue sacado del agujero.

Un trabajador dijo a First Alert 6 que una tubería de agua se rompió después de que los autos cayeron. Se vio a cuadrillas el martes por la noche retirando hormigón del socavón.