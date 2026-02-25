Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 FEB 2026 | 32º
X
WhatsApp

El Centro de Jubilados “Tradición” organiza viaje a Posadas

El mismo contará con excursiones y media pensión. Es para principios de mayo. Por informes dirigirse a la institución.

Hoy 17:54

El Centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo “Tradición” invita a sus socios y amigos a participar de un viaje turístico a la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, con salida prevista desde Santiago del Estero el próximo 5 de mayo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Según se informó, el contingente arribará el 6 y permanecerá en destino los días 6, 7 y 8 de mayo. El regreso está programado para el 9, luego del desayuno. El viaje se realizará bajo régimen de media pensión.

Excursiones programadas

El cronograma incluye distintas actividades turísticas:

Primer día: visita a la represa de Represa de Yacyretá y city tour por la ciudad.

Te recomendamos: La “Vuelta a clases con DP” es espectacular: ganá 20 millones de pesos en premios

Segundo día: excursión al Cerro Santa Ana.

Tercer día: jornada libre, con posibilidad de cruzar a Encarnación (Paraguay) para realizar compras.

Desde la comisión directiva destacaron que la propuesta apunta a fomentar la recreación, el turismo y la integración entre los adultos mayores, ofreciendo una alternativa accesible y organizada.

Inscripción e informes

Quienes deseen inscribirse o recibir mayor información podrán acercarse a la sede del Centro, ubicada en Patrocinia Díaz 650, barrio Tradición, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11.

La entidad reiteró la invitación a socios y amigos a sumarse a esta nueva experiencia de viaje y camaradería.

TEMAS Centro de Jubilados

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tensión en La Banda: jubilado armado irrumpió en la casa de su ex pareja y exigía verla
  2. 2. Investigan a un santiagueño por posible vínculo con cárteles mexicanos tras un millonario secuestro de cocaína
  3. 3. El tiempo para este miércoles 25 de febrero en Santiago del Estero: cielo nublado y máxima de 32°C
  4. 4. Femicidio de Ramona Medina: "Chucky" Bustamante fue indagado en el Centro Judicial de Termas
  5. 5. Millonario robo en el barrio Industria: se llevaron $5 millones de una vivienda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT