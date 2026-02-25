El Centro de Jubilados “Tradición” organiza viaje a Posadas

El Centro de Jubilados y Pensionados de Recreación y Turismo “Tradición” invita a sus socios y amigos a participar de un viaje turístico a la ciudad de Posadas, capital de la provincia de Misiones, con salida prevista desde Santiago del Estero el próximo 5 de mayo.

Según se informó, el contingente arribará el 6 y permanecerá en destino los días 6, 7 y 8 de mayo. El regreso está programado para el 9, luego del desayuno. El viaje se realizará bajo régimen de media pensión.

Excursiones programadas

El cronograma incluye distintas actividades turísticas:

Primer día: visita a la represa de Represa de Yacyretá y city tour por la ciudad.

Segundo día: excursión al Cerro Santa Ana.

Tercer día: jornada libre, con posibilidad de cruzar a Encarnación (Paraguay) para realizar compras.

Desde la comisión directiva destacaron que la propuesta apunta a fomentar la recreación, el turismo y la integración entre los adultos mayores, ofreciendo una alternativa accesible y organizada.

Inscripción e informes

Quienes deseen inscribirse o recibir mayor información podrán acercarse a la sede del Centro, ubicada en Patrocinia Díaz 650, barrio Tradición, de lunes a jueves en el horario de 9 a 11.

La entidad reiteró la invitación a socios y amigos a sumarse a esta nueva experiencia de viaje y camaradería.