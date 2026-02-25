Marcelo Gallardo, en la órbita de Vasco da Gama tras su salida de River Plate

El Muñeco atraviesa sus últimas horas como DT millonario y desde Brasil aseguran que el club carioca lo tiene en carpeta para reemplazar a Fernando Diniz. No habría que pagar cláusula y el viernes quedará libre para negociar.

Hoy 18:12

Mientras se prepara para una despedida cargada de emoción en el Monumental, Marcelo Gallardo ya empieza a sonar fuerte en el mercado internacional. Según medios brasileños, Vasco da Gama pretende contactarlo formalmente tras la salida de Fernando Diniz y analiza presentarle una propuesta para que continúe su carrera en el fútbol brasileño.

El club carioca también mantiene conversaciones con Renato Gaúcho y sondeó a Artur Jorge, actualmente en Al-Rayyan, aunque en ese caso la operación luce más compleja. El entrenador portugués tiene una cláusula de rescisión cercana a los cinco millones de dólares y un salario elevado para la realidad económica de la institución de Río de Janeiro. En ese escenario, Gallardo aparece como una opción viable desde lo contractual.

El viernes, el Muñeco quedará oficialmente liberado de su vínculo con River Plate, por lo que no será necesario abonar compensación alguna para contratarlo. Sin embargo, que la negociación avance dependerá exclusivamente de su decisión. En su anterior salida del club de Núñez se tomó un tiempo antes de aceptar un nuevo desafío, y quienes lo conocen aseguran que no es seguro que vuelva a dirigir de inmediato.

Un detalle no menor es que en Vasco da Gama trabajó recientemente otro símbolo riverplatense como Ramón Díaz, lo que suma un condimento especial al posible desembarco. De todos modos, más allá del interés concreto, todo indica que Gallardo primero escuchará la propuesta deportiva y económica antes de definir su próximo paso. El futuro del Muñeco empieza a tomar forma, pero la última palabra la tendrá él.