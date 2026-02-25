“Ambos merecemos que esto sea una experiencia placentera”: Halle Berry confesó que dejar de fingir sus orgasmos le cambió la vida

A sus 59 años, la actriz ganadora del Oscar transita una etapa en la que apuesta por el placer real y la honestidad, especialmente tras confirmar su compromiso con el músico Van Hunt.

La decisión de Halle Berry de dejar atrás la simulación en la intimidad señala un cambio clave tanto en su vida personal como en la conversación pública sobre sexualidad y relaciones de pareja.

A sus 59 años, la actriz ganadora del Oscar transita una etapa en la que apuesta por el placer real y la honestidad, especialmente tras confirmar su compromiso con el músico Van Hunt.

Berry, reconocida por tratar temas personales de manera directa, abordó este asunto en el podcast Sex With Emily, donde afirmó que fingir orgasmos pertenece a su pasado.

En la entrevista, Berry explicó que en relaciones anteriores sentía la presión de simular satisfacción sexual para no afectar el ego masculino.

“Teníamos que llegar hasta ahí para que él se sintiera bien por llevarnos al orgasmo”, reveló sobre una dinámica que, según ella, persiste en muchas parejas.

La actriz advirtió que ese gesto, lejos de fortalecer la conexión, implicaba anteponer el bienestar ajeno a costa de la propia experiencia: “Eso es poner sus necesidades antes que las nuestras. Y ya no lo hago más”.

La protagonista de Catwoman adoptó una postura completamente diferente en su vínculo actual. “Ahora digo: ‘No, yo vengo primero como tú vienes primero para ti’”.

Con esta declaración, Berry propone una lógica nueva en la vida íntima de pareja, donde el placer deja de ser un privilegio individual para convertirse en una meta compartida.

“Ambos merecemos que esto sea una experiencia placentera para los dos, así los dos podemos darnos la vuelta y dormir porque nos sentimos bien, no uno roncando y el otro mirando el techo, pensando, ‘¿Qué demonios?’” señaló, destacando la importancia de la reciprocidad y el goce mutuo.

La relación con Van Hunt transformó la manera en que Berry concibe la intimidad y el compromiso.

Tras casi seis años de relación, la actriz confirmó este mes que está comprometida con el músico de 55 años, despejando las dudas sobre una supuesta negativa previa.

“Hay cierta confusión de que él me pidió casarme y yo dije que no, pero no fue así. No dije que no, simplemente no tenemos fecha, pero claro que dije sí, ¡me casaré con él!”, puntualizó.

En junio de 2025, Hunt había señalado que la propuesta de matrimonio seguía “en espera”, pero Berry dejó claro que el proceso avanzó a su propio ritmo.

Reconoció que sus reservas frente al matrimonio responden a experiencias previas, ya que atravesó tres divorcios antes de este nuevo capítulo.

Estuvo casada con el exjugador de béisbol David Justice entre 1993 y 1997, con el músico Eric Benét de 2001 a 2005, y con el actor francés Olivier Martinez de 2013 a 2016.

Berry sostiene que ahora enfrenta una oportunidad distinta.

“Creo que deberíamos casarnos, pero no porque sintamos que tenemos que hacerlo. Es algo que quisiéramos, solo porque queremos esa expresión”, explicó.

Para ella, el vínculo con Hunt se construye desde el deseo genuino y no por presión social.

El camino de Berry hacia una vida sentimental más plena comenzó antes de conocer a Hunt.

La actriz relató que, tras su tercer divorcio, se dio una pausa de cuatro años para sanar heridas emocionales.

Durante ese periodo, realizó un retiro de bienestar en la India y recurrió a la terapia para comprender y afrontar su pasado.

“Ahí me di cuenta de que solo atraía espejos de mí misma: personas heridas, con traumas no resueltos. Tuve que enfrentar el dolor de mi infancia y liberar mis secretos. Lloré muchas noches”, compartió sobre su proceso de autodescubrimiento.

El propio Hunt también atravesó un periodo de introspección antes de la relación.

Según Berry, él permaneció dos años fuera de compromisos románticos, en una búsqueda personal similar.

“Él estaba en su propio viaje de autodescubrimiento”, indicó la actriz, resaltando que ambos llegaron preparados para construir una pareja basada en la autenticidad.

Lejos de las historias de amor tradicionales, Berry contó que con Hunt vivió una experiencia inédita: “Estábamos locamente enamorados antes de tener sexo. Eso nunca me había pasado, jamás. Fue una experiencia mágica, verdaderamente mágica”.

La actriz, madre de Nahla, de 17 años, y Maceo, de 11, afirma que ahora está en la mejor relación de su vida.

“Después de mi tercer divorcio, la gente empezó a decir: ‘¿Qué le pasa? Está loca. No puede mantener a un hombre’. Y yo siempre respondía: ‘¿Quién dice que quiero mantener a un hombre si no es el adecuado?’”, recordó.

Berry reiteró que con Hunt no existe la necesidad de fingir ni de aparentar: “Ya no tengo que preocuparme por fingir nada con mi prometido Van Hunt”.

Tras años de búsqueda y sanación, sostiene que finalmente puede vivir un romance pleno, donde la honestidad y el disfrute compartido son la regla.