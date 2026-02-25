Detuvieron a un hombre que amenazó a Patricia Bullrich por redes sociales

Durante el procedimiento realizado por la Policía Federal, se secuestraron réplicas AK-47, cinco pistolas de diversos calibres, cuatro cascos de uso militar y máscaras antigas.

Hoy 18:59

Este miércoles, la Policía Federal detuvo a un hombre acusado de amenazar a la senadora de La Libertad Avanza Patricia Bullrich. Desde mayo de 2025 que se investigaban las publicaciones de un usuario en las redes sociales que realizaba imágenes y videos violentos contra la exministra de Seguridad.

En particular, una de las amenazas exhibía el rostro de la actual senadora acompañado de expresiones de odio como ”Muerte a los enemigos del pueblo”.

El detenido es un argentino de 37 años de edad. Tenía en su casa réplicas de un fusil de asalto AK-47, cinco pistolas de diversos calibres, cuatro cascos de uso militar y mascaras antigas que fueron secuestradas.

También fueron incautados cinturones con municiones de grueso calibre, dos cuchillos largos, cinco teléfonos celulares, notebooks y elementos de tecnología y hackeo, varias botellas de vidrio, sogas y otros artefactos que serían útiles para la fabricación de cócteles molotov, según el Ministerio de Justicia.

Además, múltiples banderas con inscripciones antifascistas, banderas correspondientes a “Antifa” (movimiento descentralizado de extrema izquierda y declarado como organización terrorista por Donald Trump), doce pines ilustrados con amenazas contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios del Estado nacional, y banderas de Palestina.

Todo el contenido y el detenido quedaron a disposición del magistrado interventor por el delito de “Amenazas e Intimidación Pública”.