Invierno 2026: los tapados de paño desplazan a las camperas puffer y marcan el regreso de la elegancia clásica

La moda de abrigo cambia de rumbo esta temporada: los tapados de paño vuelven al centro de la escena y se posicionan como la prenda clave para enfrentar el frío con estilo, versatilidad y sofisticación.

Hoy 19:06

El invierno 2026 llega con una renovación marcada en las tendencias de moda, especialmente en materia de abrigos. Tras varios años dominados por las camperas puffer, el panorama cambia y abre paso al regreso de los tapados de paño, una prenda clásica que vuelve a ganar protagonismo en las colecciones y en el street style.

Si bien las camperas infladas se consolidaron por su practicidad y alto nivel de abrigo, esta temporada pierden terreno frente a opciones más estructuradas y elegantes. En ese contexto, los tapados de paño resurgen como el abrigo estrella del otoño-invierno, combinando estilo, funcionalidad y atemporalidad.

El regreso del abrigo clásico

Los tapados de paño se consolidan como un verdadero must-have de la temporada. Su principal fortaleza radica en la versatilidad: permiten armar looks formales, urbanos o casuales sin resignar elegancia.

En las nuevas colecciones conviven diseños tradicionales con versiones más modernas, como los modelos oversize, cruzados o con cinturón. Esta variedad facilita que la prenda se adapte a diferentes edades, estilos y ocasiones.

Además de su valor estético, estos abrigos destacan por su capacidad para estilizar la silueta. Las líneas rectas, los largos por debajo de la rodilla y los tonos neutros —negro, gris, camel o marrón— generan un efecto visual más alargado y prolijo. Se combinan con facilidad con jeans rectos, pantalones sastreros, vestidos tejidos o botas de invierno.

Por qué vuelven a ser tendencia

El regreso de los tapados de paño responde a varios factores que marcan el pulso de la moda actual:

Elegancia atemporal: elevan cualquier outfit y aportan un aire clásico que nunca pierde vigencia.

Versatilidad: funcionan tanto para el día como para la noche y se adaptan a distintos códigos de vestimenta.

Abrigo sin volumen: protegen del frío sin sumar relleno excesivo, lo que genera una silueta más estilizada.

Consumo consciente: son prendas duraderas, pensadas para usarse durante varios inviernos.

De esta manera, el invierno 2026 confirma el retorno de la elegancia clásica en la moda de abrigo. Los tapados de paño se imponen como protagonistas de la temporada, desplazando a las camperas infladas y reafirmando que el estilo sofisticado vuelve a ganar terreno.