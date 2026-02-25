Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 FEB 2026 | 0º
X
Policiales

Milagro en Tintina: reanimaron durante 20 minutos a una beba de 8 meses que se había atragantado con una tapita de gaseosa

La pequeña fue asistida por la doctora del hospital y dos enfermeros. Ocurrió este miércoles a la tarde.

Hoy 19:16

Momentos de extrema tensión se vivieron este miércoles alrededor de las 17 en el hospital de Tintina, cuando una beba de apenas ocho meses ingresó asfixiada tras atragantarse con una tapita de gaseosa. Su madre, Loana Jaime, llegó desesperada en un vehículo particular, pidiendo auxilio a los gritos mientras sostenía a la pequeña Xiomara Gerez, que presentaba escasos signos vitales.

Según relataron sus familiares, la beba estaba jugando cuando accidentalmente se llevó a la boca la tapa de una botella de plástico y se la tragó.

El objeto quedó cruzado en su garganta, provocándole una obstrucción casi total de las vías respiratorias. La rápida reacción de la madre fue clave para trasladarla de inmediato al centro de salud.

De manera urgente, el personal médico inició las maniobras de reanimación. Durante aproximadamente 20 minutos, la doctora Soledad Ponce junto a enfermeros del hospital, Cristian Juárez y Juan Herrera, trabajaron sin descanso para estabilizarla y lograr extraer la tapita que le impedía respirar. “Fueron minutos dramáticos, donde cada segundo resultaba decisivo”, explicó personal sanitario que la asistió.

Finalmente, tras intensos esfuerzos, los profesionales lograron reanimarla y liberar sus vías aéreas. La pequeña reaccionó favorablemente y quedó fuera de peligro, bajo observación médica.

El hecho fue vivido como un verdadero milagro por su familia y por el equipo de salud. El Dr. Zilli que colaboró también indicó: “Le tienen que agradecer a médicos y enfermeros porque han salvado la vida de la niña”.

TEMAS Tintina

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tensión en La Banda: jubilado armado irrumpió en la casa de su ex pareja y exigía verla
  2. 2. Investigan a un santiagueño por posible vínculo con cárteles mexicanos tras un millonario secuestro de cocaína
  3. 3. El tiempo para este miércoles 25 de febrero en Santiago del Estero: cielo nublado y máxima de 32°C
  4. 4. Femicidio de Ramona Medina: "Chucky" Bustamante fue indagado en el Centro Judicial de Termas
  5. 5. Millonario robo en el barrio Industria: se llevaron $5 millones de una vivienda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT