Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 FEB 2026 | 0º
X
Somos Deporte

Nicolás Otamendi vs. Vinícius Júnior, otro round caliente en el Bernabéu

El cruce entre el capitán del Benfica y la figura del Real Madrid sumó un nuevo capítulo en la Champions. Hubo reclamos, topetazos, amarilla y una venganza goleadora que selló la clasificación merengue.

Hoy 20:10
Otamendi Vinícius

El duelo entre Real Madrid y Benfica por la Champions tuvo un condimento especial. Después de lo ocurrido en la ida en Portugal, el reencuentro entre Nicolás Otamendi y Vinícius Júnior en el Santiago Bernabéu se jugó en paralelo al partido. Desde el arranque quedó claro que no era un cruce más.

A los seis minutos del primer tiempo, Vini se metió al área con peligro y Otamendi se arrojó al piso para bloquearlo con lo justo. El brasileño reclamó falta, pero el árbitro dejó seguir y el VAR no intervino. La protesta quedó ahí, aunque el clima ya estaba cargado. Minutos después, en un tiro de esquina, el argentino le marcó al juez: “Está hablando mucho, está hablando mucho”, con el delantero del Madrid a su lado.

La tensión siguió en el complemento. A los seis del segundo tiempo, Otamendi salió fuerte a cortar al brasileño y le dio un topetazo que levantó al estadio. En la jugada siguiente, el zaguero fue con vehemencia sobre Aurélien Tchouaméni y vio la tarjeta amarilla. El partido se calentó y cada cruce entre ambos se vivió como una final aparte.

Pero la última palabra la tuvo Vinícius. A los 35 minutos, el ex Flamengo armó una corrida fenomenal, dejó atrás a la defensa y definió para el 2-1 parcial que encaminó la clasificación del Real Madrid. Fue su respuesta en la cancha, asegurando el pase a la siguiente ronda y dejando a Benfica fuera de la Orejona. Otro capítulo más en una rivalidad que ya suma historia en Europa.

TEMAS Nicolás Otamendi Vinícius Júnior

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tensión en La Banda: jubilado armado irrumpió en la casa de su ex pareja y exigía verla
  2. 2. Investigan a un santiagueño por posible vínculo con cárteles mexicanos tras un millonario secuestro de cocaína
  3. 3. El tiempo para este miércoles 25 de febrero en Santiago del Estero: cielo nublado y máxima de 32°C
  4. 4. Femicidio de Ramona Medina: "Chucky" Bustamante fue indagado en el Centro Judicial de Termas
  5. 5. Millonario robo en el barrio Industria: se llevaron $5 millones de una vivienda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT