Nicolás Otamendi vs. Vinícius Júnior, otro round caliente en el Bernabéu

El cruce entre el capitán del Benfica y la figura del Real Madrid sumó un nuevo capítulo en la Champions. Hubo reclamos, topetazos, amarilla y una venganza goleadora que selló la clasificación merengue.

Hoy 20:10

El duelo entre Real Madrid y Benfica por la Champions tuvo un condimento especial. Después de lo ocurrido en la ida en Portugal, el reencuentro entre Nicolás Otamendi y Vinícius Júnior en el Santiago Bernabéu se jugó en paralelo al partido. Desde el arranque quedó claro que no era un cruce más.

A los seis minutos del primer tiempo, Vini se metió al área con peligro y Otamendi se arrojó al piso para bloquearlo con lo justo. El brasileño reclamó falta, pero el árbitro dejó seguir y el VAR no intervino. La protesta quedó ahí, aunque el clima ya estaba cargado. Minutos después, en un tiro de esquina, el argentino le marcó al juez: “Está hablando mucho, está hablando mucho”, con el delantero del Madrid a su lado.

La tensión siguió en el complemento. A los seis del segundo tiempo, Otamendi salió fuerte a cortar al brasileño y le dio un topetazo que levantó al estadio. En la jugada siguiente, el zaguero fue con vehemencia sobre Aurélien Tchouaméni y vio la tarjeta amarilla. El partido se calentó y cada cruce entre ambos se vivió como una final aparte.

Pero la última palabra la tuvo Vinícius. A los 35 minutos, el ex Flamengo armó una corrida fenomenal, dejó atrás a la defensa y definió para el 2-1 parcial que encaminó la clasificación del Real Madrid. Fue su respuesta en la cancha, asegurando el pase a la siguiente ronda y dejando a Benfica fuera de la Orejona. Otro capítulo más en una rivalidad que ya suma historia en Europa.