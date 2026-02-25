Detuvieron a “El Cordobés” por apuñalar a un menor

El incidente ocurrió el pasado 18 de febrero en Villa Balnearia. Por las heridas, la víctima recibió varios puntos de sutura.

Hoy 19:44

A una semana del violento episodio que conmocionó a vecinos de Villa Balnearia, este miércoles 25 de febrero fue detenido el joven conocido como “El Cordobés”, acusado de haber apuñalado a un adolescente de 16 años.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento fue concretado alrededor de las 11:20 horas por personal de la Comisaría Comunitaria N° 57 Villa Balnearia, que realizaba recorrido preventivo en inmediaciones de calle Muna Muna y 5° Pasaje del barrio Cooperativa. Al advertir su presencia en la vía pública, los efectivos procedieron a interceptarlo, dando cumplimiento a la orden judicial vigente.

El detenido, de 17 años, tenía pedido de detención por el delito de lesiones leves en perjuicio de un menor.

Te recomendamos: Ordenaron la detención de “El Cordobés”: fue denunciado por apuñalar a un menor

El hecho ocurrió el pasado 18 de febrero, cuando un adolescente identificado como S.M.G., de 16 años, ingresó al Centro Integral de Salud con dos heridas punzocortantes en la zona subescapular tras una gresca registrada en el barrio Villa Balnearia.

Según lo manifestado por la propia víctima, durante la pelea fue atacado con un arma blanca, señalando como autor al ahora detenido, quien luego se dio a la fuga.

El médico interviniente diagnosticó herida cortopunzante de aproximadamente 2 centímetros, sin compromiso pulmonar. El menor recibió cuatro puntos de sutura, fue sometido a estudios radiográficos y permaneció en observación médica.

El episodio generó fuerte preocupación en la comunidad, ya que el uso de un arma blanca en un conflicto entre adolescentes expuso un nivel de violencia que pudo haber tenido consecuencias mucho más graves.

Tras su detención en la jornada de hoy, el joven fue trasladado a sede policial y quedó a disposición del fiscal interviniente, Dr. Rafael Zanni, quien deberá definir las medidas procesales correspondientes.

La causa continúa en etapa investigativa.