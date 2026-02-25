Daniela de Lucía habló tras su salida de Gran Hermano por la muerte de su padre: “Fue sorpresivo”

La exparticipante de Gran Hermano: Generación Dorada envió un mensaje al periodista Luis Ventura que fue leído en vivo. Confirmó que no regresará al reality y explicó los motivos de su abrupta salida.

Hoy 19:59

A pocas horas de abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada, Daniela de Lucía rompió el silencio y explicó públicamente las razones que la llevaron a dejar el juego: la muerte de su padre.

La producción del reality, emitido por Telefe, había informado que la salida respondía a un problema familiar grave. Sin embargo, fue la propia participante quien, a través de un mensaje enviado al conductor Luis Ventura, brindó detalles de lo ocurrido. El periodista compartió sus palabras al aire, generando un clima de profunda emoción.

“Hola Luis, querido, ¿cómo estás? Sé que lo llamaron a Leo para hablar del fallecimiento de papá. Primero te cuento que yo estoy bien, que acabo de salir de la casa y que ya estoy viajando a Tandil para acompañar a mamá”, expresó Daniela en el inicio del mensaje.

Qué le pasó a su padre

En el mismo audio, la exparticipante explicó el estado de salud de su padre y cómo se desencadenó el desenlace.

“Él tenía un deterioro físico desde hace tiempo, esto igualmente fue sorpresivo, no lo esperábamos. Pero bueno, una infección en unas escaras en la espalda y una infección urinaria en una persona de 81 años fue el fin. Así que bueno, acá, triste”, relató conmovida.

Pese al dolor, también se tomó un momento para agradecer el acompañamiento recibido:

“Pero no quería dejar de mandarte el mensaje con un saludo para vos. Un abrazo, gracias por el llamado”.

Su breve paso por el reality

Daniela también hizo un balance de su corta estadía en el programa, del que solo formó parte durante dos días.

“Fueron dos días en la casa de Gran Hermano que quedarán siempre en mi recuerdo. Fue una hermosa experiencia, pero ahora acompañando acá en la vida, la vida misma, la vida de verdad, con la familia”, expresó.

Finalmente, cerró con palabras de afecto para el equipo del ciclo: “Ya nos veremos cuando esté de vuelta por Buenos Aires. Les mando un beso y un abrazo para todo el equipo”.

De esta manera, la exparticipante confirmó que su salida es definitiva y que su prioridad inmediata será acompañar a su familia en este difícil momento.