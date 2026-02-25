Jerome Meyinsse: “Estamos mostrando la calidad de equipo que tenemos”

El pivot de Quimsa analizó el gran presente de la Fusión, destacó la unión del plantel y anticipó un marzo decisivo. El jueves reciben al líder Ferro en el Ciudad.

Hoy 20:05

En medio de un presente en alza, Jerome Meyinsse tomó la palabra y dejó en claro el momento que atraviesa Quimsa. El experimentado interno valoró las recientes victorias como visitante y remarcó el crecimiento colectivo del equipo en un tramo clave de la temporada.

“Ante San Lorenzo y Unión fueron dos victorias importantes para nosotros en un torneo donde no es fácil ganar de visitante. Creo que estamos mostrando la calidad de equipo que tenemos y mejorando en aspectos claves pensando en playoffs”, expresó el pivot oriundo de Louisiana, dejando en evidencia la confianza que reina en el plantel.

El ex jugador de Regatas Corrientes y Atenas de Córdoba también hizo autocrítica sobre lo que pasó en varios cierres ajustados durante la temporada. “Siempre tuvimos el talento colectivo, pero se fueron muchos partidos por muy poco en los cierres. Ahora estamos más concentrados y unidos”, aseguró, marcando la evolución mental del grupo.

Pensando en lo que viene, Meyinsse fue claro: “Marzo será un mes clave para nuestro futuro, ante rivales que son protagonistas. Nosotros buscaremos ir por todo. Me siento bien con mi rol, aportar mi experiencia y ayudar a todos”.

El próximo desafío no será sencillo: Quimsa recibirá el jueves 5 de marzo al líder Ferro Carril Oeste en el Estadio Ciudad, en un duelo que puede empezar a perfilar el panorama rumbo a los playoffs.