Divina Gloria debió abandonar Gran Hermano Generación Dorada por un problema de salud

La actriz salió de la casa del reality a menos de 48 horas del inicio del juego. Desde la producción informaron que será sometida a controles médicos y que, si su estado lo permite, podría regresar.

La actriz Divina Gloria debió abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada debido a un problema de salud que generó preocupación en la producción y en sus compañeros.

La novedad fue confirmada por el conductor del ciclo, Santiago del Moro, quien informó a través de sus redes sociales que la participante sería trasladada a una clínica cercana para realizarse estudios médicos, a pedido del equipo que supervisa el estado sanitario de los jugadores.

“Será llevada a una clínica cercana para hacerse chequeos solicitados por los médicos que atienden a los participantes”, comunicó el presentador.

Protocolo y posible regreso



Ante las dudas que generó la salida temporal de la actriz, Del Moro aclaró que se mantendrá el protocolo de aislamiento previsto por el programa, lo que abre la posibilidad de que pueda regresar al reality si los resultados médicos son favorables.



Desde el ciclo Cortá por Lozano también habían anticipado que la salud de la participante venía generando inquietud, lo que finalmente derivó en la decisión preventiva de retirarla momentáneamente de la competencia.



Una figura histórica del espectáculo



Divina Gloria es una reconocida actriz del teatro y la televisión argentina, recordada especialmente por su participación en producciones humorísticas junto al icónico Alberto Olmedo durante la década de 1980.



Su ingreso a la casa había despertado expectativa entre los seguidores del programa, que ahora aguardan novedades sobre su evolución para saber si podrá reincorporarse al juego.



Por el momento, la prioridad será su recuperación y los estudios médicos que determinen los pasos a seguir.