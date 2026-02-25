Ingresar
Mitre intensifica la preparación de cara al duelo ante Racing de Córdoba

El Aurinegro trabajó en doble turno y el cuerpo técnico confirmó que no hay lesionados tras el último compromiso. El equipo apunta a sostener la intensidad de cara a lo que viene.

Hoy 20:24
Mitre

El plantel profesional de Club Atlético Mitre cumplió este miércoles con una jornada exigente de entrenamientos en doble turno, siguiendo al pie de la letra la planificación establecida por el cuerpo técnico. La intención es sostener la intensidad y continuar afinando detalles en plena competencia de cara al duelo de la tercera fecha de la Primera Nacional ante Racing de Córdoba.

En el primer turno, los futbolistas realizaron trabajos físicos combinados con ejercicios con pelota, buscando mantener el ritmo y fortalecer la puesta a punto general. La idea es no perder dinámica y seguir consolidando el aspecto atlético, clave en un calendario que no da respiro.

Por la tarde, el foco estuvo puesto en lo táctico. El segundo turno incluyó movimientos específicos, ajustes posicionales y profundización de conceptos de juego pensando en los próximos compromisos. El cuerpo técnico apunta a pulir detalles y mejorar la coordinación colectiva en cada línea.

Una de las mejores noticias tras el encuentro frente a Estudiantes es que el 100% del plantel está disponible. No se registran inconvenientes físicos y todos los futbolistas se entrenan con normalidad, lo que le da al entrenador un abanico completo de opciones para armar el equipo que viene.

TEMAS Club Atlético Mitre Primera Nacional

