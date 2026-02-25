“Recién me entero por qué estoy detenido”: aseguró “Chuky” Bustamante en la indagatoria por el femicidio de Ramona Medina

Si bien declaró, nada dijo sobre la muerte de Medina ni cómo terminó descuartizada. Informe psicológico y socioambiental contra reloj. Las pericias que siguen.

Luego de varias postergaciones, Luis Ricardo "Chucky" Bustamante se presentó este miércoles en el Centro Judicial Termas, donde se realizó la declaración indagatoria en la causa que lo tiene como único y principal sospechoso del femicidio de Ramona Medina.

La investigación e imputación de Bustamante, homicidio calificado por el vínculo y género, está a cargo de la fiscal Dahiana Pérez Vicens.

Bustamante llegó al juzgado alrededor de las 10 de la mañana, en medio de un fuerte operativo policial, según pudo presenciar Diario Panorama, único medio en el lugar.

Ya dentro del edificio mantuvo una reunión con su equipo: la defensora oficial Ana Silvia Geréz, Milagros Pece y Lisa Vega.

Mientras estaban reunidos y mantenían un primer contacto, Geréz envió al domicilio de Bustamante a un psicólogo y una trabajadora social a los fines de realizar un informe socioambiental y entrevistas con vecinos. Esperaron hasta la llegada de los profesionales para decidir si lo hacían declarar o no.

Indagatoria

Con los informes en mano, Geréz y Pece ingresaron a la sala acompañando a Bustamante, quien indicó que declararía.

Aunque causó sorpresa al indicar que “recién me entero porque estoy detenido”, dando a entender que, a pesar de haber pasado poco más de una semana desde que lo apresaron, no tenía idea de qué había causado su privación de la libertad.

También hizo mención a supuestas amenazas que habría sufrido él y su familia de parte de allegados a la víctima, porque dijo a la fiscal que “teme” por su vida.

A lo largo de su presencia ante la fiscal, “Chuky” Bustamante no dijo nada de Medina.

Ni sobre su relación, ni por qué podría haber muerto, ni cómo llegó el cuerpo a inmediaciones del cementerio o cómo podría haber terminado descuartizado.

Detalles que habría omitido por recomendación de su equipo de defensa.

Tras la finalización del trámite judicial, Bustamante fue trasladado al Centro Único de Detenidos en esta Capital, nuevamente en medio de un nutrido dispositivo policial, en virtud de la magnitud del crimen cometido.

Pericias

Por su parte, la defensa indicó que este jueves por la mañana se realizarán cotejos de ADN a elementos secuestrados durante la investigación.

Esto se llevará a cabo en el Laboratorio de Genética y Biotecnología Forense del Poder Judicial de Santiago del Estero.

Por su parte, la fiscalía avanza confiada en las pruebas recolectadas y espera integrar todos los informes de las pericias, para dar una respuesta a la familia de Ramona Medina y a la sociedad y que Bustamante pague su crimen, de ser hallado culpable.