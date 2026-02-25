La intendente Fuentes se reunió con la ministra O'Mill por actividades conmemorativas para el Día de la Mujer

También participaron funcionarios del municipio de la Capital.

Hoy 21:29

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, mantuvo un encuentro de trabajo con la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia, Dra. Matilde O' Mill, para continuar con la agenda organizativa por la conmemoración del Día de la Mujer, el próximo 8 de marzo.

El encuentro forma parte de la agenda conjunta que mantiene el municipio con el Gobierno de la Provincia a través de distintos ministerios y de otros organismos.

También participaron el subsecretario de Salud y Desarrollo Soocial, Mauro Kalinski, y la directora de Género de la provincia, Lourdes Núñez.