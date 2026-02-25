Inauguran el Jardín N°27 “Papa Francisco” en la apertura oficial del ciclo lectivo del presente año

Será este jueves en el barrio Saint Germés.

La Municipalidad de la Capital inaugurará este jueves 26 con un acto el nuevo Jardín de Infantes N°27 “Papa Francisco”, en el barrio Saint Germés, en el marco de la apertura del ciclo lectivo 2026 para el nivel inicial.

El nuevo edificio escolar, que se incorpora al Servicio Educativo de la Capital abrirá sus puertas con la oferta basada en una orientación ecológica, en tecnología y educación vial.

Su proyecto se concretó sobre una superficie de aproximadamente 1 hectárea, conformando una cubierta total de 1800 metros cuadrados. El diseño exterior del edificio representa el símbolo del infinito.

Se trata de un espacio que marca un nuevo paradigma en educación inicial.

El edificio es una propuesta pedagógica innovadora, pensada para estimular la creatividad, la curiosidad y el aprendizaje desde los primeros años.

El jardín cuenta con salas comunes, laboratorio, sala de arte, sala de informatica, ludoteca y un anfiteatro cubierto de 260 metros cuadrados, generando espacios dinámicos que acompañan nuevas formas de enseñar y aprender.

La innovación también se refleja en su compromiso ambiental: huertas ecológicas, parquización con especies autóctonas, recuperación de agua de lluvia para el riego de la huerta utilizando un molino de viento y un diseño de doble piel del edificio que optimiza la luz natural y reduce el consumo energético.

También cuenta con una pista para la enseñanza de la educación vial, con vehículos eléctricos para los alumnos.

A ello, se suman caminerías, circuito deportivo, espacios recreativos, juegos infantiles e iluminación LED con energía solar.

En los dos patios centrales interiores se instaló un piso vinílico que reduce el impacto.