Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 FEB 2026 | 27º
X
Locales

La intendente Fuentes recibió a la comisión directiva de la Fundación “Patio del Indio Froilán”

La reunión se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad.

Hoy 21:36
indio froilan

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos a la comisión directiva de la Fundación “Patio del Indio Froilán” con la cual dialogó sobre los proyectos culturales previstos para el presente año.

Por la entidad asistieron su presidente Tere Castronuovo; su vicepresidente José Froilán González; su tesorera Graciela Bravo; los secretarios Fernanda Falco y Carlos Juárez; Celestina Galván por la comisión de música; Miguel Serrano de la Comisión de Danza; Hugo Soria, por la Comisión de Comunicación y Karina Roldán de la Comisión de Biblioteca e Historia.

La jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el director de Cultura, Francisco Avendaño y el Arq. Rodolfo Legname.

El encuentro se concretó en el marco de la tarea permanente del municipio en conjunto con diferentes ONG y entidades civiles de la ciudad.

TEMAS Norma Fuentes

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tensión en La Banda: jubilado armado irrumpió en la casa de su ex pareja y exigía verla
  2. 2. Investigan a un santiagueño por posible vínculo con cárteles mexicanos tras un millonario secuestro de cocaína
  3. 3. Femicidio de Ramona Medina: "Chucky" Bustamante fue indagado en el Centro Judicial de Termas
  4. 4. El tiempo para este miércoles 25 de febrero en Santiago del Estero: cielo nublado y máxima de 32°C
  5. 5. Millonario robo en el barrio Industria: se llevaron $5 millones de una vivienda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT