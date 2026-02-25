La intendente Fuentes recibió a la comisión directiva de la Fundación “Patio del Indio Froilán”

La reunión se llevó a cabo en el Salón de Acuerdos de la Municipalidad.

La intendente, Ing. Norma Fuentes, recibió en el Salón de Acuerdos a la comisión directiva de la Fundación “Patio del Indio Froilán” con la cual dialogó sobre los proyectos culturales previstos para el presente año.

Por la entidad asistieron su presidente Tere Castronuovo; su vicepresidente José Froilán González; su tesorera Graciela Bravo; los secretarios Fernanda Falco y Carlos Juárez; Celestina Galván por la comisión de música; Miguel Serrano de la Comisión de Danza; Hugo Soria, por la Comisión de Comunicación y Karina Roldán de la Comisión de Biblioteca e Historia.

La jefa comunal estuvo acompañada por el secretario de Gobierno, Walter Medina Salomón; el director de Cultura, Francisco Avendaño y el Arq. Rodolfo Legname.

El encuentro se concretó en el marco de la tarea permanente del municipio en conjunto con diferentes ONG y entidades civiles de la ciudad.