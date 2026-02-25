Tiene 15 años, aprovechó un piano público y tocó el Himno Argentino en el World Trade Center

Alejo Echevesti aprovechó la oportunidad de tocar el piano público del Oculus, una estación y centro comercial ubicado en Nueva York.

Hoy 21:53

Con solo un año y medio de clases, Alejo Echevesti ya demuestra ser un prodigio del piano. Siempre publica su progreso en las redes y, recientemente, conmovió a todos al tocar el Himno Nacional Argentino en la estación y centro comercial Oculus, ubicado en el World Trade Center.

Según contó en diálogo con Mediodía Noticias, el adolescente de 15 años estaba de vacaciones en Nueva York.

Durante un recorrido en el shopping, vio que el piano público estaba disponible y aprovechó para tocar una de sus piezas favoritas. “El himno ya lo había tocado varias veces, y siempre es lo primero que se me viene a la cabeza cuando pienso en una canción. Me encanta la representación”, aseguró.

Su padre lo grabó, al igual que otros transeúntes. Todos quedaron maravillados con su interpretación y lo felicitaron.

El video tuvo el mismo efecto: se viralizó tras subirlo a sus redes (@alejo_pianista en TikTok; @alejo_echevesti en Instagram) y recibió miles de comentarios de connacionales emocionados. “Estoy muy feliz porque la mayoría de los comentarios son positivos. Le agradezco mucho a toda la gente que me tiró buena onda”, celebró el joven.