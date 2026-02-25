Atraparon a “Jubilado” tras una persecución: tenía pedido de detención por robo agravado

El operativo se desarrolló en inmediaciones del 4° Pasaje del barrio España, luego de que los efectivos fueran alertados sobre la presencia del sospechoso en la zona.

En un procedimiento realizado este miércoles 25 de febrero alrededor de las 19, personal de la Unidad Táctica Motorizada de la División Prevención Departamental N° 6 Termas logró la detención de un joven conocido como “Jubilado”, quien registraba pedido de detención vigente por una causa de robo agravado.

El operativo se desarrolló en inmediaciones del 4° Pasaje del barrio España, luego de que los efectivos fueran alertados sobre la presencia del sospechoso en la zona.

Al advertir el despliegue policial, el individuo emprendió una veloz huida a pie, ingresando incluso a distintos domicilios del sector en un intento por evadir a los uniformados. Tras una intensa persecución, fue finalmente reducido y asegurado por el personal actuante.

El detenido, de 18 años, está vinculado a la causa caratulada “Robo Agravado”, en perjuicio de Noemí del Valle Britos, con intervención del fiscal Dr. Emanuel Sabater.

Luego de su aprehensión, fue trasladado al Centro Integral de Salud para el correspondiente examen médico y posteriormente alojado en la Comisaría Comunitaria N° 57, quedando a disposición de la Justicia.

El procedimiento fue concretado por la Unidad Táctica Motorizada, que se encontraba realizando recorridos preventivos en su sector asignado.