Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 25 FEB 2026 | 26º
X
Policiales

Atraparon a “Jubilado” tras una persecución: tenía pedido de detención por robo agravado

El operativo se desarrolló en inmediaciones del 4° Pasaje del barrio España, luego de que los efectivos fueran alertados sobre la presencia del sospechoso en la zona.

Hoy 22:12

En un procedimiento realizado este miércoles 25 de febrero alrededor de las 19, personal de la Unidad Táctica Motorizada de la División Prevención Departamental N° 6 Termas logró la detención de un joven conocido como “Jubilado”, quien registraba pedido de detención vigente por una causa de robo agravado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo se desarrolló en inmediaciones del 4° Pasaje del barrio España, luego de que los efectivos fueran alertados sobre la presencia del sospechoso en la zona.

Al advertir el despliegue policial, el individuo emprendió una veloz huida a pie, ingresando incluso a distintos domicilios del sector en un intento por evadir a los uniformados. Tras una intensa persecución, fue finalmente reducido y asegurado por el personal actuante.

Te recomendamos: Detuvieron a “El Cordobés” por apuñalar a un menor

El detenido, de 18 años, está vinculado a la causa caratulada “Robo Agravado”, en perjuicio de Noemí del Valle Britos, con intervención del fiscal Dr. Emanuel Sabater.

Luego de su aprehensión, fue trasladado al Centro Integral de Salud para el correspondiente examen médico y posteriormente alojado en la Comisaría Comunitaria N° 57, quedando a disposición de la Justicia.

El procedimiento fue concretado por la Unidad Táctica Motorizada, que se encontraba realizando recorridos preventivos en su sector asignado.

TEMAS Policía de Santiago del Estero

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Tensión en La Banda: jubilado armado irrumpió en la casa de su ex pareja y exigía verla
  2. 2. Investigan a un santiagueño por posible vínculo con cárteles mexicanos tras un millonario secuestro de cocaína
  3. 3. Femicidio de Ramona Medina: "Chucky" Bustamante fue indagado en el Centro Judicial de Termas
  4. 4. Millonario robo en el barrio Industria: se llevaron $5 millones de una vivienda
  5. 5. El tiempo para este miércoles 25 de febrero en Santiago del Estero: cielo nublado y máxima de 32°C
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT