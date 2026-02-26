Racing recibe al puntero Independiente Rivadavia en el Cilindro

El encuentro comenzará a las 17.15 en el Estadio Presidente Perón, con transmisión de ESPN Premium.

Racing e Independiente Rivadavia protagonizarán uno de los partidos destacados de la jornada. El equipo mendocino llega como puntero de la Zona B con 15 puntos, los mismos que Belgrano, aunque el conjunto cordobés tiene un partido más. El elenco dirigido por Alfredo Berti intentará sostener su posición en lo más alto y continuar con su buen arranque de campeonato.

El encuentro comenzará a las 17.15 en el Estadio Presidente Perón, con transmisión de ESPN Premium. El árbitro principal será Darío Herrera, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR. En la Lepra no habría mayores modificaciones, aunque no estará disponible el mediocampista Tomás Bottari, quien continúa recuperándose de una lesión.

Racing, por su parte, tuvo un inicio irregular en el torneo con tres derrotas consecutivas, pero logró recuperarse en las últimas fechas. La Academia venció a Argentinos Juniors y Banfield, y viene de empatar 0-0 ante Boca en La Bombonera, en un encuentro con pocas situaciones pero parejo en el desarrollo.

Para el equipo conducido por Gustavo Costas, el partido representa la posibilidad de acercarse a los puestos de clasificación a los playoffs. La principal duda en el once inicial pasa por la delantera, donde Adrián “Toto” Fernández podría ingresar en lugar de Tomás Conechny.

Probables formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marco Di Césare, Gabriel Rojas; Baltasar Rodríguez, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Adrián Martínez y Tomás Conechny o Adrián Fernández.

DT: Gustavo Costas.

Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Iván Villalba, Leonard Costa, Sheyko Studer; Alejo Osella, Gonzalo Ríos, José Florentín, Juan Manuel Elordi; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori y Matías Fernández.

DT: Alfredo Berti.