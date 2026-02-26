En vivo: Racing recibe al puntero Independiente Rivadavia en el Cilindro

El encuentro comenzará a las 17.15 en el Estadio Presidente Perón, con transmisión de ESPN Premium.
Racing e Independiente Rivadavia protagonizarán uno de los partidos destacados de la jornada. El equipo mendocino llega como puntero de la Zona B con 15 puntos, los mismos que Belgrano, aunque el conjunto cordobés tiene un partido más. El elenco dirigido por Alfredo Berti intentará sostener su posición en lo más alto y continuar con su buen arranque de campeonato.
