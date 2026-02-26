Con el objetivo de sumar para no perder terreno, Sarmiento y Unión de Santa Fe se miden en Junín

El Verdolaga y el Tatengue se enfrentan este jueves desde las 17.15 en el Estadio Eva Perón, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026.

Hoy 07:05

Sarmiento y Unión jugarán este jueves a las 17.15 en el Estadio Eva Perón de Junín, en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro pondrá frente a frente a dos equipos que necesitan sumar para acomodarse en sus respectivas tablas y darle continuidad a sus objetivos inmediatos.

El conjunto dirigido por Facundo Sava muestra una tendencia clara: se hace fuerte como local, pero baja su rendimiento fuera de casa. Por eso, el partido ante Unión representa una oportunidad clave para sumar puntos en la tabla de promedios, donde pelea por salir de los últimos puestos y ganar tranquilidad en la lucha por la permanencia.

En cuanto al juego, el Verdolaga apuesta a la solidez defensiva y al oportunismo de sus delanteros. Más allá de mirar de reojo los puestos de clasificación, la prioridad pasa por engrosar el promedio y sostener la regularidad en Junín.

Unión, por su parte, llega tras el triunfo ante Aldosivi en Santa Fe. El equipo conducido por Leonardo Madelón intentará ahora sumar por primera vez como visitante en el campeonato y escalar posiciones en la Zona A, en un duelo que puede marcar el rumbo inmediato de ambos.