Huracán busca el triunfo en Río Cuarto ante un Estudiantes que necesita despegar

El Celeste y el Globo jugarán este jueves desde las 19.30 en el Estadio Antonio Candini, en el marco de la séptima fecha del Torneo Apertura 2026.

Hoy 07:00

Estudiantes de Río Cuarto y Huracán se medirán este jueves a las 19.30 en el Estadio Antonio Candini, por la séptima fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro pondrá frente a frente a dos equipos que necesitan puntos para encaminar su presente en el campeonato.

El conjunto cordobés atraviesa un inicio complicado tras el ascenso de categoría. Suma apenas un punto y un gol a favor, ambos conseguidos fuera de casa, y viene de caer 2-0 frente a San Lorenzo. La falta de resultados lo obliga a mirar de cerca la tabla de promedios, en un contexto marcado por lesiones importantes y un clima interno tenso.

Huracán, en tanto, busca sostener la mejora mostrada en las últimas semanas. El equipo dirigido por Diego Martínez todavía no logró ganar como visitante en el torneo y esa es una de sus principales deudas. Viene de empatar sin goles ante Riestra y necesita mayor regularidad en su funcionamiento.

El Globo intentará aprovechar el momento de su rival para sumar fuera del Tomás Adolfo Ducó y escalar posiciones, mientras que el Celeste buscará hacerse fuerte en casa para cambiar la imagen y comenzar a sumar de a tres en un torneo que no da respiro.

