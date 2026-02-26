Histórico: Lanús venció a Flamengo en el Maracaná y se quedó con la Recopa 2026

Con goles agónicos de Canale y el pibe Aquino, el Granate le ganó en el alargue al Mengao y vive su hora más gloriosa. Épica en Rio de Janeiro.

La lluvia fue cómplice de una noche que quedará en la historia. En el imponente Estadio Maracaná, Lanús escribió una página dorada al consagrarse campeón de la Recopa Sudamericana ante Flamengo. Bajo el diluvio, con casi 4 mil hinchas copando las tribunas, el equipo argentino se plantó como un gigante en tierra ajena y celebró un título que vale oro.

El pitazo final del árbitro Gustavo Tejera desató el carnaval. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia, los abrazos se hicieron eternos y la fiesta cruzó fronteras: desde Río de Janeiro hasta el Sur del conurbano bonaerense. Porque el Granate bordó una nueva estrella en su escudo. Porque se animó a desafiar a uno de los pesos pesados del continente. Porque volvió a demostrar que el corazón también juega.

Este Lanús fue un equipo en estado puro. Fueron las atajadas salvadoras de Nahuel Losada ante Jorge Carrascal y Everton. Fue el liderazgo del Cali Izquierdoz. Fue el salto eterno de José Canale a los 118 minutos para desatar la locura. Fue el sacrificio de Guidara y Marcich para contener a los extremos brasileños. Fue el empuje de Medina y Cardozo en el medio. Fue Rodrigo Castillo, siempre decisivo. Fue, en definitiva, un pueblo unido detrás de una ilusión.

Del otro lado estuvo un Flamengo repleto de nombres y millones. Con figuras como Pulgar, Lino, Carrascal, Jorginho y el pase rutilante de Lucas Paquetá, el Mengao parecía tener todo servido para el bicampeonato. Pero el fútbol no entiende de presupuestos. Entiende de convicción, de resiliencia, de creer cuando pocos creen. Y ahí Lanús fue superior.

El club que conoció el barro del Ascenso y que hace menos de 50 años transitaba la Primera C volvió a tocar el cielo. Tras las consagraciones en la Conmebol 1996, la Sudamericana 2013 y la 2025, y luego de finales duras como la Libertadores 2017, este nuevo título internacional se siente especial. Por el rival. Por el escenario. Por la manera.

Lanús sufrió. Arrancó arriba con Castillo, pero los penales de De Arrascaeta y Jorginho lo pusieron contra las cuerdas y llevaron la definición al alargue. Cuando asomaba la tanda desde los doce pasos, aparecieron los gritos de Canale y Aquino para sellar una conquista inolvidable. El club de barrio más grande del mundo volvió a demostrar que, cuando se trata de finales, nunca deja de creer.