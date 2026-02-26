Lanús va por la hazaña ante Flamengo en el Maracaná

El Granate visita Brasil este jueves desde las 21.30 por la vuelta de la Recopa 2026. El equipo de Mauricio Pellegrino ganó 1-0 en la ida y buscará sostener la ventaja en Río de Janeiro.

Hoy 07:15

Flamengo y Lanús se enfrentarán este jueves a las 21.30 en el Estadio Maracaná, en el partido de vuelta de la Recopa 2026. El conjunto argentino llega con ventaja tras el 1-0 conseguido en La Fortaleza, gracias al gol de Rodrigo Castillo, y buscará dar un nuevo paso en su historia internacional.

El presente del equipo brasileño genera interrogantes. Luego de un 2025 exitoso, con la conquista de la Copa Libertadores y el Brasileirão, Flamengo atraviesa un inicio de año irregular. La derrota en la ida ante Lanús y las críticas recibidas pese a una goleada reciente en el Torneo Carioca evidencian un clima de exigencia en el Maracaná, donde los resultados recientes no terminaron de convencer a su público.

Lanús, en cambio, llega con la ilusión intacta. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino apuesta a sostener la ventaja apoyado en la solidez defensiva y en el poder de gol de Rodrigo Castillo, figura en el primer encuentro a pesar de arrastrar molestias físicas. Con el calendario local en pausa, el Granate concentra todos sus esfuerzos en la posibilidad de sumar una nueva estrella internacional.

La serie se presenta abierta, con un Flamengo obligado a salir a buscar el resultado y un Lanús que intentará administrar la diferencia. En el mítico Maracaná se definirá un nuevo título continental y ambos equipos saben que no hay margen de error.