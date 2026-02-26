En vivo: Lanús va por la hazaña en la Recopa ante Flamengo en el Maracaná

El Granate visita Brasil este jueves desde las 21.30 por la vuelta. El equipo de Mauricio Pellegrino ganó 1-0 en la ida y buscará sostener la ventaja en Río de Janeiro para quedarse con la copa.

Hoy 22:45

Flamengo y Lanús se enfrentarán este jueves a las 21.30 en el Estadio Maracaná, en el partido de vuelta de la Recopa 2026. El conjunto argentino llega con ventaja tras el 1-0 conseguido en La Fortaleza, gracias al gol de Rodrigo Castillo, y buscará dar un nuevo paso en su historia internacional.

