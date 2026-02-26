Maravilla Martínez, entre algodones y la inesperada prueba de Costas en Racing

El goleador arrastra una sobrecarga pero quiere estar ante Independiente Rivadavia.

Hoy 11:07

En la previa del duelo por el Torneo Apertura 2026, Adrián Martínez encendió una pequeña alarma en Racing Club. El delantero arrastra una sobrecarga muscular que lo tiene entre algodones, aunque pidió estar presente frente a Independiente Rivadavia y, en principio, sería titular este jueves en el Cilindro.

El atacante de 33 años no suele perderse partidos por lesión y sus números lo respaldan. Ante Boca Juniors alcanzó los 100 partidos con la camiseta de Racing, con un impresionante registro de 54 goles y 12 asistencias. En más de dos años, apenas se perdió diez encuentros por problemas físicos, lo que refleja su fortaleza. Sin embargo, más allá de su intención de jugar ahora, su presencia frente a Atlético Tucumán en la próxima fecha no está asegurada.

Frente a este panorama y tras la salida de Adrián “Rocky” Balboa junto con la falta de ritmo de Damián Pizarro, el entrenador Gustavo Costas sorprendió en los ensayos. El DT probó a Santiago Solari como centrodelantero, una variante novedosa que podría utilizar si necesita improvisar en ofensiva. El extremo fue pieza clave el año pasado y terminó como el segundo goleador del equipo en 2025, con ocho tantos.

Además, Costas sumó a Tomás Pérez, “9” de la Reserva que atraviesa un gran momento, como alternativa para el choque ante el conjunto mendocino. Racing recibirá a la Lepra este jueves a las 17:15 horas en Avellaneda y el DT tiene en mente una formación con Facundo Cambeses; Ezequiel Cannavo, Franco Pardo, Marcos Di Césare, Gabriel Rojas; Matías Zaracho o Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Matko Miljevic; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Adrián Toto Fernández.