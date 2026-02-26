Llevaban casi un kilo de cocaína y una pistola 9mm: la Policía Federal los detuvo

Ocurrió en el barrio Smata. Efectivos de la fuerza federal interceptaron a los dos hombres que transportaban la droga.

Hoy 11:18

En un nuevo y contundente golpe al narcotráfico, la Policía Federal Argentina llevó adelante un amplio operativo en el barrio SMATA de la ciudad de Santiago del Estero, que culminó con la desarticulación de una célula criminal dedicada al tráfico de estupefacientes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El procedimiento contó con la intervención del Juzgado Federal N° 1 de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Guillermo Molinari, con la Secretaría Penal del Dr. Ramón Ferreiro.

La investigación fue desarrollada por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), pertenecientes a la División Antidrogas Río Hondo de la Superintendencia de Investigaciones Contra el Narcotráfico. Tras discretas tareas de inteligencia narcocriminal, los uniformados detectaron que los principales investigados realizaban maniobras compatibles con el intercambio de sustancias estupefacientes y que uno de ellos portaba un arma de fuego.

Moto secuestrada

La intervención se concretó en la intersección de calle Posadas y Nuestra Señora de Sumampa, donde los efectivos interceptaron dos moto vehículos en los que se desplazaban los sospechosos, ambos hombres mayores de edad.

Te recomendamos: Río Hondo: incautan cocaína valuada en más de $140.000.000 durante un operativo policial

Al requisarlos, se constató que uno de ellos transportaba en una mochila negra un envoltorio de nylon verde que contenía trozos de clorhidrato de cocaína compactada. El pesaje arrojó un total de novecientos noventa gramos (990 g), una cantidad significativa que evidencia la magnitud de la maniobra ilícita.

En tanto, el segundo involucrado portaba una pistola calibre 9 mm marca Browning, con cargador colocado y trece cartuchos a bala, lista para ser utilizada.

Moto secuestrada

Al momento de hacerse efectiva la detención, los sujetos intentaron darse a la fuga y agredieron al personal policial, por lo que fue necesario emplear la fuerza mínima e indispensable para lograr su reducción y aprehensión.

Por disposición del Juzgado interviniente, se procedió al secuestro del estupefaciente, las motocicletas y el arma de fuego, y se ordenó la detención de los involucrados en carácter de incomunicados hasta su indagatoria en sede judicial.

El operativo se enmarca en los lineamientos fijados por el Ministerio de Seguridad Nacional para profundizar la lucha contra el narcotráfico y desarticular las redes criminales que operan en el territorio argentino.