Amanda Seyfried reveló cómo grabó sus escenas de desnudo total en "The Testament of Ann Lee"

La actriz brindó detalles sobre el rodaje de las escenas más explícitas del filme histórico dirigido por Mona Fastvold, explicó por qué utilizó una prótesis corporal y reflexionó sobre el impacto que generó la película tras su estreno en el Festival de Venecia.

Hoy 11:17

Amanda Seyfried compartió detalles poco habituales sobre el rodaje de su más reciente película durante una entrevista en el programa radial The Scott Mills Breakfast Show, en el Reino Unido.

La actriz contó que recurrió al uso de una prótesis corporal para determinadas escenas con desnudez en The Testament of Ann Lee, ya que el enfoque del filme requería un tratamiento explícito en algunos pasajes. En diálogo con el conductor Scott Mills, señaló: “Esta película necesitaba ser gráfica, así que, bueno, me puse una prótesis de ano”. Al referirse a la experiencia, añadió: “Fue interesante. Fue emocionante”.

The Testament of Ann Lee

En la producción, Seyfried interpreta a Ann Lee, figura histórica del siglo XVIII nacida en Inglaterra y fundadora del movimiento religioso cristiano conocido como los Shakers, que promovía la vida comunitaria y el celibato.

La película, producida por Searchlight Pictures y dirigida por Mona Fastvold, aborda los orígenes del grupo y su traslado a Nueva York durante el período colonial en Estados Unidos, recreando episodios de fuerte intensidad emocional y física.

Durante la entrevista, la actriz explicó que algunas escenas implicaban desnudez, aunque se utilizaron recursos técnicos para preservar ciertos aspectos visuales. “Estaba embarazada y desnuda, pero no estaba desnuda en absoluto, y al final de la película estoy frente a un edificio en llamas con solo un merkin. Me sentí tan libre. No se me ve el ano en la escena, pero juro que tengo una prótesis ahí”, afirmó. Ante la pregunta sobre por qué usar ese elemento si no sería visible, respondió: “Por si acaso”.

The Testament of Ann Lee

Seyfried, reconocida por títulos como Mean Girls, también reflexionó en una entrevista con The Telegraph sobre los desafíos físicos y emocionales que implican ciertos papeles, así como la importancia de apostar por relatos centrados en mujeres.

El estreno del filme en el Festival de Cine de Venecia generó reacciones intensas: más de una docena de espectadores abandonaron la sala durante una escena de parto particularmente explícita. Para la actriz, esa reacción confirmó el impacto buscado: “Que la gente se vaya de nuestra película significa que estamos haciendo algo bien”.

Aunque la película no obtuvo nominaciones a los Premios de la Academia, Seyfried relativizó ese aspecto al señalar: “Es solo un aspecto”. Además, recientemente participó en The Housemaid, ampliando su recorrido en distintos géneros cinematográficos.

Amanda Seyfried