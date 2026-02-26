Ingresar
La Escuela 784 “Mama Antula” dio inicio a un nuevo ciclo escolar

Para muchos, significó el comienzo de una nueva etapa; para otros, el esperado reencuentro después del receso de verano.

Hoy 11:34

La comunidad educativa de la Escuela N° 784 “Mama Antula” vivió este 26 de febrero una jornada cargada de emoción con el inicio del ciclo lectivo 2026.

Desde temprano, el edificio escolar se llenó de mochilas nuevas, guardapolvos impecables y sonrisas nerviosas de los más pequeños, que regresaron a las aulas con gran ilusión.

Acompañados por sus familias, los estudiantes fueron llegando para reencontrarse con docentes y compañeros, en un clima de entusiasmo y expectativas renovadas. Para muchos, significó el comienzo de una nueva etapa; para otros, el esperado reencuentro después del receso de verano.

Directivos y docentes dieron la bienvenida destacando la importancia de iniciar el año con compromiso, alegría y trabajo en equipo, fortaleciendo los valores que identifican a la institución.

De esta manera, la Escuela 784 “Mama Antula” abrió oficialmente sus puertas a un nuevo ciclo escolar, apostando una vez más a la educación y al crecimiento integral de sus alumnos.

