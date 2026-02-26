Se jugó la cuarta jornada del Torneo Interprensa: resultados, tabla y próxima fecha

La jornada mostró un alto nivel ofensivo y varios encuentros que se definieron en los minutos finales, ratificando la paridad del certamen.

Hoy 12:11

En el primer turno, City Prensa confirmó su gran momento al imponerse por 6 a 3 ante Diario El Liberal. A pesar de algunas bajas por lesión, fue contundente en los momentos claves y supo administrar la ventaja en el tramo decisivo. Con este resultado alcanzó su tercer triunfo consecutivo y se consolida como uno de los líderes del campeonato.

Por su parte, Nuevo Diario protagonizó una de las grandes remontadas del torneo al vencer 6 a 5 a Figura Deportiva. Los Violetas llegaron a estar 4-1 arriba, pero el equipo “Gráfico” reaccionó con orden, paciencia y eficacia en los últimos metros. La caída deja a Figura Deportiva obligado a sumar en la próxima fecha para no perder pisada en la pelea de arriba.

En el segundo turno, Canal 7 y Radio Mitre empataron 3 a 3 en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Fue un duelo equilibrado, con pasajes de buen juego y figuras conocidas del ambiente periodístico local. El reparto de puntos reflejó lo que ocurrió en el campo y dejó sensaciones positivas en ambos planteles.

El cierre quedó marcado por la no presentación de El Clásico Radio, que no logró completar el número reglamentario de jugadores, por lo que Cz Deportivo sumó los puntos sin jugar.

Resultados – Fecha 1

Nuevo Diario 4 – 3 El Liberal

Prensa City 6 – 3 Figura Deportiva

Canal 7 3 – 2 CZ Deportivo

El Clásico 2 – 0 Radio Mitre (no se presentó).

Resultados – Fecha 2

El Clásico 9 – 3 Prensa City

Nuevo Diario 4 – 4 Canal 7

Radio Mitre 1 – 0 CZ Deportivo

Figura Deportiva 5 – 4 El Liberal

Resultados – Fecha 3

City Prensa 10 – 6 Radio Mitre

El Clásico Radio 4 – 3 Figura Deportiva

El Liberal 5 – 4 Canal 7

CZ Deportivo 3 – 2 Nuevo Diario

Resultados – Fecha 4

Nuevo Diario 6 - 5 Figura Deportiva

City Prensa 6 - 3 El Liberal

Radio Mitre 3 - 3 Canal 7

Cz Deportivo 2 - 0 El Clásico (no se presentó).

Fecha 5 – Martes 3 de marzo

Cancha 1

21.00 hs: Diario El Liberal vs Radio Mitre

22.15 hs: City Prensa vs Cz Deportivo

23.15 hs: Figura Deportiva vs Canal 7

Cancha 2

22.00 hs: Nuevo Diario vs El Clásico Radio