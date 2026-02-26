Los Juríes: joven adicto fue brutalmente golpeado tras ingresar a una vivienda

El hecho ocurrió en el barrio Corbalán, donde un hombre de 34 años resultó con traumatismo de cráneo y pérdida de piezas dentales luego de ser expulsado a golpes de una casa a la que había ingresado.

Hoy 12:07

Una noche de furia y marginalidad en el barrio Corbalán de la ciudad de Los Juríes terminó con un hombre de 34 años internado con traumatismo de cráneo y pérdida de piezas dentales. Tras ser expulsado a golpes de una vivienda, su propia familia se negó a asistirlo en el hospital.

La caída de Marcelo Quiroga Peralta comenzó mucho antes de la medianoche. A media tarde, el hombre ya había pasado por el Hospital zonal de Los Juríes. El diagnóstico inicial era un presagio: ingresó "dado vuelta" por el consumo de cocaína. Tras una breve estabilización, recuperó el alta, pero no la cordura. En lugar de regresar a su hogar, continuó la ingesta de alcohol y drogas en las calles.

Cerca de las 22:00, el descontrol lo llevó hasta una vivienda de la Calle Pública del barrio Corbalán. Allí, una joven de apellido Contreras (28) vivió minutos de puro terror. Quiroga Peralta invadió la propiedad con una botella de vino en la mano y, en un estado de alienación total, comenzó a revolver los muebles ante la mirada atónita de la mujer.

La situación dio un giro violento cuando llegaron al lugar el novio de la joven, su cuñado y un amigo. Al encontrar al intruso en el interior, la mediación no fue una opción. Se desató una gresca feroz. Quiroga Peralta, a pesar de su estado, opuso resistencia, lo que provocó que los ocupantes de la casa se defendieran con saña: puñetazos y palazos impactaron de lleno en el cuerpo del adicto hasta que lograron expulsarlo.

Minutos después, la policía encontró al sujeto ensangrentado. El reporte médico del hospital local, antes de derivarlo de urgencia a Añatuya, fue lapidario: Traumatismo craneoencefálico, pérdida de dientes, cortes profundos en el cuero cabelludo y rostro, y además traumatismos cerrados en tórax y abdomen.

Lo llamativo fue que cuando los efectivos de la Comisaría 48 contactaron a la madre del herido, una mujer de 59 años, la respuesta fue el epílogo de una historia de adicciones de larga data: "No me voy a hacer cargo; estoy cansada de él".

Mientras Quiroga Peralta permanece bajo observación y con medidas restrictivas impuestas por el fiscal Guillermo Farías, la causa ha sido caratulada como "violación de domicilio". El hombre que entró buscando algo entre los muebles ajenos, terminó perdiéndolo todo en una guardia de hospital.