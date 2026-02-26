El oficialismo logró quorum en el Senado y debate la reforma de la ley de Glaciares y el acuerdo Mercosur-UE

En vivo. En el Ejecutivo afirman que habría adhesiones suficientes para la aprobación de la normativa ambiental. El tratado comercial tiene los números asegurados.

Hoy 12:26

Empezó el debate en el Senado por el acuerdo Unión Europea-Mercosur, que el Gobierno quiere sancionar hoy. El legislador libertario, Francisco Paoltroni, planteó: "Ha llegado el día de tan ansiado momento para nuestro país. Después de 25 años de tratamiento, hoy se convertirá en ley este acuerdo UE-Mercosur. Esto significa el camino al desarrollo de nuestra república y del interior profundo eternamente postergado".

El legislador dijo: "Poner en marcha sectores como el energético y el sector minero van a ayudar al tan castigado campo argentino a traer las divisas que siempre fueron escasas. Va a significar esto sacarle el pie de la cabeza al campo, incrementar la producción a lo ancho y largo del país generando empleo".