Silva Neder: "La educación en Santiago es una política de Estado innegociable que trasciende gestiones"

El Vicegobernador destacó la continuidad del modelo educativo provincial, defendió la fuerte inversión en infraestructura y tecnología, y aseguró que Santiago del Estero garantiza estabilidad, 190 días de clases y equidad territorial como ejes centrales de su política pública.

Hoy 12:37

El vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, reafirmó el compromiso del Poder Ejecutivo con la justicia social y la equidad territorial durante la apertura del Ciclo Lectivo 2026, encabezada por el gobernador Elias Miguel Suárez en la localidad de Las Delicias, departamento Pellegrini.

Desde allí, Silva Neder envió un mensaje de unidad y previsibilidad, destacando que el modelo santiagueño es hoy un ejemplo de estabilidad en el contexto nacional.

Para el Vicegobernador, la inauguración de las importantes obras en la Escuela N° 915 y el Jardín de Infantes N° 167 "Dulce Despertar" no es un hecho fortuito, sino la ratificación de un rumbo iniciado hace dos décadas.

"Estamos aquí para dar testimonio de una coherencia política. Lo que comenzó como una visión transformadora del exgobernador Gerardo Zamora, hoy es ratificado con firmeza y decisión por nuestro gobernador Elias Miguel Suárez. Hay una gestión que construye sobre lo construido para que el interior profundo tenga la misma dignidad edilicia y de contenido pedagógico que las grandes ciudades", enfatizó Silva Neder ante la comunidad educativa.

En un pasaje de sus declaraciones, Silva Neder ponderó la inversión en infraestructura que se despliega en todo el territorio santiagueño. Subrayó que la inauguración en Las Delicias es solo una muestra de un ambicioso plan de obras públicas que ha transformado la fisonomía educativa de la provincia.

"No se trata de inauguraciones aisladas, sino de un despliegue federal sin precedentes. La inversión en edificios educativos nuevos, refaccionados y ampliados llega a cada rincón de Santiago del Estero, desde las grandes urbes hasta los parajes más alejados. Estamos dotando a nuestro sistema educativo de una modernidad estructural que equipara oportunidades, garantizando que cada alumno estudie en condiciones óptimas, con tecnología de vanguardia y espacios diseñados para la excelencia", sostuvo el mandatario.

Silva Neder fue categórico al señalar que Santiago del Estero no escatima recursos cuando se trata de formación. En este sentido, destacó que el Gobierno Provincial destina anualmente en su Presupuesto General un porcentaje de recursos para educación que supera con creces el mínimo exigido por la Constitución Provincial.

"Mientras otros discuten ajustes, aquí invertimos. Este superávit se traduce en aulas modernas, tecnología y mejores condiciones para nuestros docentes", subrayó.

En un contexto nacional donde el cumplimiento del calendario suele ser una incógnita, Silva Neder puso en valor la paz social lograda en la provincia.

"Santiago del Estero es, por derecho propio, una de las provincias que garantiza y respeta los 190 días de clases. Esto es posible por una gestión que dialoga y, fundamentalmente, por el acompañamiento patriótico de los docentes santiagueños, quienes entienden que el aula es el único lugar donde se construye la verdadera libertad".

El Vicegobernador también vinculó el éxito educativo con el bienestar social, resaltando la entrega de tablets a estudiantes de 5° año y la adjudicación de viviendas sociales en la zona.

"Entregar una tablet es dar herramientas de futuro; entregar una casa es dar dignidad y arraigo. Esa es la política con sentido humano que defendemos desde el Gobierno. En Las Delicias, como en cada rincón de Pellegrini, el Estado está presente, activo y mirando hacia adelante", concluyó el mandatario.