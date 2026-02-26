El Cuadrado: operario falleció al caer de un poste

El accidente se produjo en la zona rural, cuando realizaba tareas en el tendido eléctrico. Una enfermera constató que el empleado Facundo Arias de Trasnoa Transporte Lamberti Jorge SH, estaba sin signos vitales.

Hoy 14:09

Un operario de la firma Trasnoa Transporte Lamberti Jorge SH falleció al caer desde un poste, cuando trabajaba en el tendido eléctrico en la zona rural El Cuadrado (dpto. Juan Felipe Ibarra), cerca de Los Juríes.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Así lo informó personal de la Comisaría Comunitaria 48 de Los Juríes, que señaló que a media mañana, 10.25, recibió la alerta de que en la zona rural de la localidad El Cuadrado, una persona identificada como Facundo Arias, empleado de Trasnoa Transporte Lamberti Jorge SH, había fallecido al caer de un poste cuando se encontraba trabajando en la línea del tendido eléctrico.

Según el informe policial, se acercó hasta el lugar la enfermera Gabriela Gómez de la posta sanitaria de esa localidad, quien constató que Arias no tenía signos vitales.

Por el hecho interviene la fiscal Fernanda Vittar que dispuso que se preservara el lugar y que se realicen las pericias pertinentes, y el traslado del cuerpo a la morgue judicial para una autopsia.