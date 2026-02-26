Martín Demichelis regresa a Europa: dirigirá al Mallorca

El ex entrenador de River acordó su llegada al club español y asumirá de inmediato con el objetivo de encauzar el rumbo y asegurar la permanencia en LaLiga.

Hoy 13:39

Ya es oficial: Martín Demichelis será el nuevo entrenador del RCD Mallorca. El técnico argentino cerró su vínculo con la institución bermellona y en las próximas horas tomará el mando del plantel, marcando así su regreso al fútbol europeo, esta vez como director técnico.

El contrato será, en principio, hasta el final de la temporada —en junio— con un objetivo claro: ordenar al equipo y asegurar la permanencia en LaLiga. Una vez cumplida esa meta, ambas partes evaluarán la continuidad del proyecto. La dirigencia valoró especialmente su perfil con formación europea, recorrido internacional y experiencia en clubes de alta exigencia.

En su paso por River Plate, Demichelis conquistó el Torneo de la Liga Profesional 2023, el Trofeo de Campeones y la Supercopa Argentina, además de su experiencia en CF Monterrey. Como futbolista, tuvo una extensa trayectoria en Europa con pasos por Bayern Múnich, Málaga CF y Manchester City, y luego inició su camino como entrenador en las divisiones formativas del conjunto bávaro.

El argentino ocupará el lugar que dejó Jagoba Arrasate y asumirá de inmediato en un tramo decisivo del campeonato. En Mallorca confían en que su liderazgo y experiencia internacional aporten solidez y claridad en un contexto exigente y con poco margen de error.

Así, Demichelis abre un nuevo capítulo en su carrera y vuelve a Europa con el desafío de relanzar a un histórico del fútbol español en plena lucha por la estabilidad deportiva.