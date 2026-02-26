Ingresar
Guillermo Barros Schelotto sobre la salida de Gallardo: “Lamento la situación, no la comparto”

El DT de Vélez se refirió al adiós del Muñeco en River y pidió respetar los contratos. Además, relativizó la polémica y aseguró que “es fútbol, nada más”.

Hoy 14:31

La salida de Marcelo Gallardo de River Plate sigue generando repercusiones en el fútbol argentino. Esta vez fue Guillermo Barros Schelotto, actual entrenador de Vélez Sarsfield, quien opinó sobre la situación tras el triunfo de su equipo ante el Millonario, resultado que terminó acelerando el desenlace.

“No, la verdad no tengo nada que decir, es una situación que se vive en el fútbol argentino. Les ha pasado a otros entrenadores. Ya lo dije el fin de semana pasado, cuando tuvimos la victoria ante River, que era algo que podía pasar, pero les pasa a todos”, comenzó el Mellizo, antes de dejar clara su postura.

“Por ahí impacta un poco más en él porque era la primera vez que le pasaba en River. Lamento la situación, no la comparto. Creo que siempre hay que tratar de respetar los contratos de un lado y del otro”, remarcó, marcando distancia con la decisión que derivó en la salida del Muñeco.

De todos modos, evitó tomar una postura extrema: “Igualmente no quiero ser dictador de una sentencia, de que si echan a los técnicos me enojo o si el técnico se va a otro lado está mal. Cada uno hace lo que quiere. Cada club tiene sus propias decisiones y punto”.

Por último, ejemplificó con el reciente pase de Santiago Ascacíbar a Boca Juniors para bajar el tono a la polémica: “Hace poco un jugador se fue a Boca y hablaban de traición y de muchas otras cosas. Y es fútbol, nada más. Se le dio así a Gallardo en esta situación y punto. Lamentás porque lo conozco, porque fuimos compañeros en la Selección, pero sabemos que muchas veces se da esta situación y no hay que darle tanta importancia”.

