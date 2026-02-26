La séptima parte de la saga Scream llega a las salas de Cine Sunstar

Una nueva entrega de la franquicia de terror renueva la cartelera. Ingresa y entérate de todos los estrenos.

Hoy 14:43

Como cada jueves, la cartelera de Cine Sunstar se renueva con los mejores estrenos. En este caso, el plato fuerte es la séptima parte de la popular franquicia de terror Scream, con Neve Campbell como protagonista.

Pero además, se suma El Agente Secreto, producción brasileña nominada a los próximos premios Oscar y la cinta Playa de Lobos.

Scream 7. Cuando un nuevo asesino, conocido como Ghostface, aparece en el tranquilo pueblo donde Sidney Prescott rehizo su vida, sus peores temores se hacen realidad al convertirse su hija en la próxima víctima. Decidida a proteger a su familia, Sidney debe enfrentarse a los horrores de su pasado para poner fin al derramamiento de sangre de una vez por todas.

El agente secreto. Nominada a 4 Oscar incluyendo Mejor Película y ganadora de 2 Globo de Oro incluyendo Mejor Actor, El Agente Secreto narra la historia de un profesor universitario (Wagner Moura) que en los años 70 llega a una ciudad costera durante el carnaval con la esperanza de reencontrarse con su hijo y huyendo de un turbulento pasado político, pero pronto se descubre vigilado y perseguido sin escapatoria de las garras de la corrupción.